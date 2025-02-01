بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ببورسعيد

تنشر فيتو رابط نتيجه الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد للفصل الدراسي الأول، حيث يتمكن كل طالب من معرفة نتيجة باسمه ورقم الجلوس.

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اعتمد اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 74,5 %.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 11011 طالب وطالبة





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