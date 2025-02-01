السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلا رمضان وأماكنها

السلع الغذائية
السلع الغذائية
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق معارض أهلًا رمضان بداية الشهر الجاري، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

“ التموين ”: انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات اعتبارًا من بداية شهر فبراير 

 

وأشارت وزارة التموين إلى تعاونها مع كافة الجهات المعنية والمحافظين لبدء انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات،  اعتبارًا من بداية شهر فبراير، وتخصيص ركن ثابت لـ أهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

وأكدت وزارة التموين التعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لدعم معارض أهلًا رمضان،  من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

وأوضحت أن هناك خطة شاملة  لتوزيع السلع على كافة المنافذ في مختلف المحافظات، مشيرة  إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة

وأكدت وزارة التموين  أن معارض أهلا رمضان تعمل على  تخفيف العبء عن المواطنين، من خلال توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق. 

 تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية  أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان. 

وأشار وزير التموين  إلى أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

 

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