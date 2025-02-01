الدوري السعودي، القادسية يتقدم على الفتح بهدف في الشوط الأول

يتقدم فريق القادسية على نظيره الفتح بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما على ملعب الفتح، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وافتتح جوليان كينيونيس التسجيل لفريق القادسية في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

تشكيل القادسية ضد الفتح

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ناتشو - جاستون - لاجامي.

خط الوسط: فرنانديز - أبوالشامات - العمار - نانديز - بويرتاس.

خط الهجوم: أوباميانج - كيونينس.

تشكيل الفتح ضد القادسية



حراسة المرمى: العقيدي.

خط الدفاع: الدحيم - خورخي - الجري.

خط الوسط: الزارعي - بن دبكة - زايدو يوسف - الجليدان.

خط الهجوم: دجانيني - فارقاس - باتنا.

ترتيب القادسية والفتح في الدوري السعودي

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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