السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

رسميا، انتهاء الميركاتو الشتوي للموسم الجديد من الدوري السعودي

الدوري السعودي،
الدوري السعودي، فيتو

أسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2024-2025، في الدوري السعودي للمحترفين.

وانطلق الميركاتو الشتوي يوم 1 يناير 2025، واستمر حتى نهاية الجمعة 31 من الشهر ذاته.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن نهاية الميركاتو الشتوي بشكل رسمي، مساء الجمعة.

وشهد الميركاتو قدوم بعض الصفقات المميزة، التي جاء على رأسها الكولومبي جون دوران، مهاجم أستون فيلا الذي انضم لصفوف النصر، بالإضافة إلى البرازيلي كايو سيزار صوب الهلال، من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وتمكن الأهلي من ضم البلجيكي ماتيو دامس من آيندهوفن الهولندي، والبرازيلي جالينو من بورتو البرتغالي.

وحسم اتحاد جدة، صفقة واحدة متمثلة في اللاعب الشاب أوناي هيرنانديز، قادما من برشلونة، فيما تمكن التعاون من حسم واحدة من أبرز صفقات الميركاتو، والمتمثلة في ضم المغربي عبد الحميد صابيري، قادما من فيورنتينا الإيطالي.

وبعيدا عن الصفقات التي حسمتها الأندية السعودية، فإن الميركاتو الشتوي، شهد رحيل العديد من اللاعبين الكبار، أمثال البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد فسخ عقده مع الهلال.

فضلا عن الكولومبي جوستافو كويلار الذي وقع مخالصة مالية مع الشباب، بالإضافة للبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر، الذي انضم لصفوف فنربخشة التركي.

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