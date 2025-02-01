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رياضة

تعادل الخليج وضمك 1-1 في الدوري السعودي

الخليج، فيتو
الخليج، فيتو

تعادل فريق الخليج وفريق ضمك إيجابيا بهدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي على ملعب محمد بن فهد، بالجولة 18 من الدوري السعودي.

 

مباراة الخليج وضمك 

 

وتقدم كيفن لضمك في الدقيقة 24 وتعادل للخليج توماس في الدقيقة 42.

 

وتواجد المصري محمد شريف، على دكة بدلاء فريق الخليج بينما استبعد  نونو الميدا المدير الفني لفريق ضمك، طارق حامد للإصابة.

 

فريق الخليج يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بينما يلعب لنادي ضمك لاعب الوسط المصري طارق حامد.

 

ترتيب الخليج وضمك بالدوري


وقبل هذه المواجهة، يحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 2 نقطة.
 

 

تشكيل الخليج 

تشكيل ضمك 

 

 

 

 

 

تشكيل الخليج

محمد شريف يستمر في التواجد على دكة بدلاء الخليج، وكان التشكيل الأساسي كما يلي:

حارس المرمى: إبراهيم سيهيتش.

الدفاع: سعيد آل حمسل، مارسيل تيسيراند، علي الشعفي، بيدرو ريبوتشو.

الوسط: خالد السميري، مراد هوساوي، كوستاس فورتونيس.

الهجوم: منصور حمزي، صالح أبو الشامات، عبدالله آل سالم.

دكة البدلاء: رائد عزيبي، محمد شريف، عبد الله الفهد، المطيري، السلطان، توماس مورج، عبد الرؤوف، محمد آل عبدالله، عارف آل حيدر.

تشكيل ضمك

واستمر غياب طارق حامد الذي خرج من قائمة ضمك لمواجهة الخليج، وكان التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: فلوريون نيتا.

الدفاع: رمزي صولان، فاروق شافعي، عبدالقادر بدران، عبد الرحمن العبيد.

الوسط: فيصل الصبياني، محمد الخيبري، نيكولاي ستانشيو.

الهجوم: جورج كامانو، فرانسوا نكودو، حبيب ديالو.

دكة البدلاء: أمين بخاري، طارق محمد، نور الرشيدي، عبد الله القحطاني، عبد الله المقرن، جواد منصور، هزاع الغامدي، مشاري النمر، أحمد حريصي 

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