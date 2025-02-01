بعد 28 عامًا في سجون الاحتلال، الأسير المحرر رياض مرشود يتعرف على عائلته من جديد

كشف الأسير الفلسطيني المحرر رياض مرشود، الذي أُفرج عنه مؤخرًا بعد 28 عامًا قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن انتهاكات خطيرة تعرض لها الأسرى الفلسطينيون، مؤكدًا أنهم يعيشون ظروفًا غير إنسانية وممنهجة للتضييق عليهم.

وفي تصريحاته قال مرشود، إنه يمضي وقته حاليًا في التعرف مجددًا على أفراد عائلته بعد سنوات طويلة من الاعتقال، مشيرًا إلى أنه قضى 22 عامًا من محكوميته بتهمة الانتماء للمقاومة.

إهمال طبي متعمد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأكد أن الأسرى يعانون من إهمال طبي متعمد، حيث يُمنع عنهم العلاج، إضافة إلى اكتظاظ الزنازين التي يجمع فيها المعتقلون في ظروف غير صحية.

كما أشار إلى أن من أبشع الانتهاكات التي شهدها خلال فترة اعتقاله كانت مقتل أسير فلسطيني تحت التعذيب في سجن النقب، مما يعكس حجم الجرائم التي تمارس بحق الأسرى.

وحذر مرشود من أن الحركة الأسيرة تتعرض لما وصفه بـ "القتل البطيء والممنهج" داخل السجون الإسرائيلية، في ظل استمرار سياسات الاحتلال القمعية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

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