الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة الزقازيق يناقش موقف ملفات التصالح وتحصيل الإيرادات المتأخرة

محافظة الشرقية:انعقاد
محافظة الشرقية:انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للزقازيق

عقد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، اجتماع المجلس التنفيذي لرئاسة المركز، بحضور ايمن عبد اللطيف سكرتير عام رئاسة المركز ونواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الادارات برئاسة المركز.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة بمناسبة الاسراء والمعراج وحلول شهر شعبان داعيا التبليغ للجميع بـ شهر رمضان الكريم وداعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

رئيس مدينة الزقازيق يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ونظافة الشوارع

 

 

 

ناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع موقف  ملفات التصالح وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، مشددا على سرعة انهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين،كما ناقش موقف الايرادات وتحصيل المتاخرات حرصا وحفاظا على المال العام.

وأشاد رئيس المدينة خلال الاجتماع بالجهد المبذول من قبل رؤساء الوحدات المحلية كلا فى موقعه،وطالب بذل المزيد من الجهد فى القيام بأعمال التجميل من تهذيب اشجار الزينه والنخيل وقطع الاشجار المتهالكة خاصة لاضفاء لمسة جمالية وحضارية تتماشي مع خطة التطوير والتجميل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية  بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على جميع محطات الصرف للتأكد من كفاءتها وتشغيلها بكامل طاقتها وعمل المولدات الكهربائية بشكل جيد ورفع محاضر بذلك وتكليف ادارة المتابعة الميدانية بمتابعة الموضوع واعداد تقرير بذلك.

ووجه رئيس المدينة ورؤساء الوحدات بضرورة التنسيق مع ادارة التموين ومباحث التموين وشرطة المرافق لتكثيف الحملات على الاسواق والمحال التجارية لمراجعة الاسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضه مع رفع الاشغالات وازالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين والزام اصحاب المحال التجاريه بمواعيد الغلق المقررة والمساحات المخصصة لهم وازالة الحواجز الحديدية المقامة بالمخالفه بين المحال التجارية والمظلات المخالفه لفتح الطريق امام حركة السيارات ويكلف مدير ادارة المتابعة الميدانية بمتابعة هذا الموضوع واعداد تقري.

نتائج اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور اللواء سمير فرج

 

و شدد رئيس المدينة على رؤساء  الوحدات المحلية ومديري الادارات،بسرعة الفحص والاستجابة والرد علي كافة الشكاوي المقدمة من المواطنين والتعامل معها بكل جديه والشكاوي الواردة عبر منظومة الشكاوي الحكوميه الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والوقوف علي اوجه القصور واتخاذ اللازم لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبان ابو الفتوح رئيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي ايمن عبداللطيف سكرتير عام رئاسة المركز رؤساء الوحدات المحلية مديري الادارات رئاسة المركز

مواد متعلقة

رئيس مدينة الزقازيق يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ونظافة الشوارع

نتائج اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور اللواء سمير فرج

موازنة النواب تناقش الحساب الختامي لجامعة الزقازيق ومستشفياتها

وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع كلية طب الزقازيق

ads

الأكثر قراءة

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

حريق يلتهم مزرعة دواجن بالغربية ويتسبب في نفوق 5 آلاف كتكوت (صور)

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

"كاف" يعلن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

الزمالك يصل استاد 30 يونيو استعدادا لمواجهة بيراميدز

حضور ضعيف لجمهور الزمالك في مباراة بيراميدز بالدفاع الجوي (صور)

منوعات

المزيد

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من شعبان 2025 للأموات

استعدادًا لرمضان، الأزهر للفتوى يوضح الأعمال المستحبة في شهر شعبان (فيديو)

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية