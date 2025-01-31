رئيس مدينة الزقازيق يناقش موقف ملفات التصالح وتحصيل الإيرادات المتأخرة

عقد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، اجتماع المجلس التنفيذي لرئاسة المركز، بحضور ايمن عبد اللطيف سكرتير عام رئاسة المركز ونواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الادارات برئاسة المركز.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة بمناسبة الاسراء والمعراج وحلول شهر شعبان داعيا التبليغ للجميع بـ شهر رمضان الكريم وداعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع موقف ملفات التصالح وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، مشددا على سرعة انهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين،كما ناقش موقف الايرادات وتحصيل المتاخرات حرصا وحفاظا على المال العام.

وأشاد رئيس المدينة خلال الاجتماع بالجهد المبذول من قبل رؤساء الوحدات المحلية كلا فى موقعه،وطالب بذل المزيد من الجهد فى القيام بأعمال التجميل من تهذيب اشجار الزينه والنخيل وقطع الاشجار المتهالكة خاصة لاضفاء لمسة جمالية وحضارية تتماشي مع خطة التطوير والتجميل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على جميع محطات الصرف للتأكد من كفاءتها وتشغيلها بكامل طاقتها وعمل المولدات الكهربائية بشكل جيد ورفع محاضر بذلك وتكليف ادارة المتابعة الميدانية بمتابعة الموضوع واعداد تقرير بذلك.

ووجه رئيس المدينة ورؤساء الوحدات بضرورة التنسيق مع ادارة التموين ومباحث التموين وشرطة المرافق لتكثيف الحملات على الاسواق والمحال التجارية لمراجعة الاسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضه مع رفع الاشغالات وازالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين والزام اصحاب المحال التجاريه بمواعيد الغلق المقررة والمساحات المخصصة لهم وازالة الحواجز الحديدية المقامة بالمخالفه بين المحال التجارية والمظلات المخالفه لفتح الطريق امام حركة السيارات ويكلف مدير ادارة المتابعة الميدانية بمتابعة هذا الموضوع واعداد تقري.

و شدد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية ومديري الادارات،بسرعة الفحص والاستجابة والرد علي كافة الشكاوي المقدمة من المواطنين والتعامل معها بكل جديه والشكاوي الواردة عبر منظومة الشكاوي الحكوميه الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والوقوف علي اوجه القصور واتخاذ اللازم لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل.

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