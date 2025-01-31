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وحدة تكافؤ الفرص تنظم امتحان محو الأمية لـ 45 دارسا بالشرقية

وحدة تكافؤ الفرص
وحدة تكافؤ الفرص تنظم امتحان محو أمية لـ45 دارسا بالشرقية

قامت وحدة تكافؤ الفرص برئاسة حى ثان مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وإدارة غرب التعليمية بالشرقية وذلك لتنظيم  امتحان محو الأمية أمس، وذلك لـ٤٥ دارسا ودارسة من مختلف الأعمار بمدرسة عبد العزيز علي الابتدائية.

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أهمية تعليم الكبار 

ومن جانبة، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التعليم ومحو أمية الكبار لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في سوق العمل، وهذا يسهم بشكل مباشر فى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر، فضلًا عن توفير المزيد من فرص الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يجيد القراءة والكتابة والحساب يصبح مواطنًا مستقلًا واثقًا من نفسه وقادرًا على تطوير حياته.

 

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تكافؤ الفرص رئاسة حى ثانى مدبنة الزقازيق محافظة الشرقية التنسيق مع الهيئة الهيئة المصرية لمحو الامية تعليم الكبار إدارة غرب التعليمية

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