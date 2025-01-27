الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فكه وباعه لتاجر خردة، ضبط بطل واقعة سرقة نعش الموتى بالشرقية (صور)

كاميرا مراقبة ترصد
كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى، فيتو

كشف مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الشرقية أن الأجهزة الأمنية ضبطت جامع خردة تمكن من سرقة نعش للموتى بأحد المساجد الكائنة بقرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق وذلك بعد تشييع جثمان أحد المواطنين من المسجد خلال الساعات الماضية.

استباحوا بيوت الله، سرقة نعش قرية بنايوس وصنابير مسجد في أبو حماد بالشرقية (صور)

 

 

وأوضح المصدر، أن المذكور، ويدعى"م.ع" جامع خردة ومقيم بنطاق الزقازيق وأنه أثناء تصادف مروره بجوار الجنازة تم استيقافه عن طريق أحد المارة لتوصيل النعش للمسجد مقابل أجر مادي، ولكنه اختفى بعد ذلك، وبتتبع كاميرات المراقبة أمكن تحديد مكانه وضبطه واقر بارتكابه الواقعة وبيع النعش بعد تفكيكه لأحد التجار (كونه مصنوع من الالوميتال) وارشد عنه وجرى التحفظ عليه لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه.

 

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمحافظة الشرقية صورًا تم التقاطها عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط أحد المساجد الكائنة بقرية بنايوس مركز الزقازيق والتى ترصد لحظة قيام مجهول يستقل دراجة نارية (تروسيكل) بسرقة نعش الموتى الخاص بالمسجد.

وقال أحد المواطنين، إن أهالي القرية تفاجأوا بعدم وجود النعش في مكانه بالمسجد، لافتًا إلى أن العاملين قاموا بتفريغ وتحليل كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط المسجد واكتشفوا قيام سائق دراجة نارية (تروسيكل) بسرقته ومغادرة القرية..حسبي الله ونعم الوكيل فيه..هيروح من ربنا فين".

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو
كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو

 

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو1
كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو1

 

 

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو2
كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو2

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتهم بسرقة نعش الموتى بالشرقية جرائم محافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

فاكسيرا توضح آخر موعد للحصول على تطعيم الروتا

حماس تكشف دور مصر في عبور سكان غزة من الجنوب إلى الشمال

البرلمان الإيراني ينفي أي نوايا لإجراء مفاوضات ثنائية مع واشنطن

93.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

في أول اتصال بينهما، ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي لنتنياهو؟

موازنة النواب تناقش الحساب الختامي لجامعة الزقازيق ومستشفياتها

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، بدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة

بشير التابعي ينتقد صفقة الزمالك الجديدة: عايزين يدمروا النادي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

البيضاء ترتفع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الإثنين 27-1-2025 في مصر

انخفاض البطاطس وارتفاع البسلة، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

البيت الأبيض يعلن موافقة كولومبيا على استقبال رحلات المهاجرين المرحلين من أمريكا

قبل حسم الصفقة، مجدي طلبة: بن شرقي مكسب فني كبير للأهلي

منوعات

المزيد

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية