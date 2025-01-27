فكه وباعه لتاجر خردة، ضبط بطل واقعة سرقة نعش الموتى بالشرقية (صور)

كشف مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الشرقية أن الأجهزة الأمنية ضبطت جامع خردة تمكن من سرقة نعش للموتى بأحد المساجد الكائنة بقرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق وذلك بعد تشييع جثمان أحد المواطنين من المسجد خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر، أن المذكور، ويدعى"م.ع" جامع خردة ومقيم بنطاق الزقازيق وأنه أثناء تصادف مروره بجوار الجنازة تم استيقافه عن طريق أحد المارة لتوصيل النعش للمسجد مقابل أجر مادي، ولكنه اختفى بعد ذلك، وبتتبع كاميرات المراقبة أمكن تحديد مكانه وضبطه واقر بارتكابه الواقعة وبيع النعش بعد تفكيكه لأحد التجار (كونه مصنوع من الالوميتال) وارشد عنه وجرى التحفظ عليه لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمحافظة الشرقية صورًا تم التقاطها عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط أحد المساجد الكائنة بقرية بنايوس مركز الزقازيق والتى ترصد لحظة قيام مجهول يستقل دراجة نارية (تروسيكل) بسرقة نعش الموتى الخاص بالمسجد.

وقال أحد المواطنين، إن أهالي القرية تفاجأوا بعدم وجود النعش في مكانه بالمسجد، لافتًا إلى أن العاملين قاموا بتفريغ وتحليل كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط المسجد واكتشفوا قيام سائق دراجة نارية (تروسيكل) بسرقته ومغادرة القرية..حسبي الله ونعم الوكيل فيه..هيروح من ربنا فين".

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو1

كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مجهول بسرقة نعش الموتى في بنايوس،فيتو2

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