إقامة سوق اليوم الواحد بخصومات تصل إلى 30% في الزقازيق

شهدت منطقة الصيادين مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، إقامة سوق اليوم الواحد، وذلك لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة قد تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم.

تخفيف العبء عن المواطن الشرقاوى

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

المرة العاشرة على النوالى لافتاح سوق اليوم الواحد

وقال المحافظ أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يتم فيها إقامة أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية حيث تم إفتتاح سوق اليوم الواحد بمراكز( ههيا وفاقوس ومنيا القمح وبلبيس) على أن يتم تعميمه على جميع مراكز المحافظة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه لجميع المواطنين.

تعليمات القيادة السياسية

وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وبناءًا على تعليمات وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واستكمالًا لتنفيذ وإقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.