الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مدينة الزقازيق يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ونظافة الشوارع

تنفيذ الخطة الاستثمارية
تنفيذ الخطة الاستثمارية ونظافة الشوارع والميادين بالزقازيق

قام اليوم  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق  في محافظة الشرقية بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز للعام المالي  ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م، حيث يجري العمل علىرصف الشوارع الداخلية ببنايوس ببلاط الإنترلوك، وذلك للمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي. 

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متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجى 

وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة انتظام أعمال المركز التكنولوجي والمكاتب المرتبطة بإنجاز وإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الملفات لخدمة وراحة المواطنين وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ الخطة الاستثمارية ونظافة الشوارع والميادين بالزقازيق
تنفيذ الخطة الاستثمارية ونظافة الشوارع والميادين بالزقازيق

تكليف محمد مصطفى بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات 

و كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق محمد مصطفى نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال النظافة العامة بالفترة الصباحية  للشوارع والميادين الرئيسية وكافة الطرق المؤدية من وإلى المدينة ونقل جميع المخلفات والتراكمات الي النقطة الوسيطة بالغار خارج الحيز العمراني لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين وكذلك الإشراف على إغلاق المحال التجارية فى مواعيد المحددة طبقا للقانون.

موقف طنطا وموقف المنصورة ومستشفى التيسير

واشتملت الأعمال اليوم الطريق المؤدى الى قرية الغار وشارع الزراعة  ومنطقة التجنيد وميدان الزراعة ودوران الشوبك وعلاء الدين وموقف طنطا وترعة القنايات وشارع موقف المنصورة  شارع الغشام ومحيط كل من مستشفى الأندلس والتيسير وشارع السلام خلف كليه التجارة.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م  أولا بأول للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد بالإضافة إلى سرعة إزالة تراكمات القمامة المنتشرة بالشوارع ونقلها إلى النقاط الوسيطة تمهيدا لنقلها إلى المقلب العمومى. 

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شعبان ابوالفتوح متايعة اعمال الخطة الاستثمارية رئاسة مركز الزقازيق مدينة الزقازيق يجرى العمل لرصف الشوارع الداخلية ببنايوس محافظة الشرقية

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