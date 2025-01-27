موازنة النواب تناقش الحساب الختامي لجامعة الزقازيق ومستشفياتها

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد، جلسة لمناقشة الحساب الختامي لجامعة الزقازيق ومستشفياتها الجامعية عن العام المالي 2023-2024، وذلك برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة نيابة عن الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة.

النائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والنائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى حضور الدكتور سيد سالم، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وهويدا عبد العزيز طه، مدير عام الموازنة والحسابات، ورجب السيد عبد الله محمد درويش، مدير الموازنة بمستشفيات الجامعة، وأدهم عزت، مدير الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة.

الحساب الختامى لقطاع التعليم بالجامعة

عرض أمين عام جامعة الزقازيق ملخص الحساب الختامي لقطاع التعليم بالجامعة، وتمت مناقشته من قبل أعضاء اللجنة، وتولى كل من الأمين العام وهويدا مدير عام الموازنة والحسابات الرد على كافة استفسارات اللجنة، مع توضيح التفاصيل المالية والإدارية.

ملخص للموازنة الخاصة بالمستشفيات

وقدم رجب درويش ملخصا للموازنة الخاصة بالمستشفيات الجامعية، وأجاب الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، على كافة التساؤلات المتعلقة بالخدمات الصحية والميزانية التشغيلية، بما يعكس التزام الجامعة بتطوير القطاع الصحي.

دور جامعة الزقازيق البارز بالمحافظة

أشاد النائب نبيل عسكر بدور جامعة الزقازيق البارز بمحافظة الشرقية، وبالخدمات الطبية المميزة التي تقدمها مستشفياتها الجامعية، كما طلب بسرعة استكمال إنشاء وتشطيب معهد الأورام بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية المشروع في خدمة المجتمع المحلي.

الشكر للدكتور رئيس الجامعة

وفي ختام الجلسة، وجّه رئيس اللجنة الشكر إلى الدكتور خالد الدرندلي لحضوره وحرصه على المشاركة الفعالة في مناقشة الحساب الختامي، وأعرب عن استعداد اللجنة لدعم الجامعة، مؤكدًا مكانتها كواحدة من أعرق الجامعات المصرية.

إدارات الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير المستشفيات

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن إدارات الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات طبية مميزة، بما يعكس الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم خدمات تعليمية وصحية متقدمة لأبناء محافظة الشرقية وخارجها.

مناقشة الحسابات الختامية للجامعات

وقال أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعقدها اللجنة لمناقشة الحسابات الختامية للجامعات والمستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، بما يحقق خدمات تعليمية وصحية مميزة للمواطنين.

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