وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع كلية طب الزقازيق

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتورة منى أبو سريع رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، وذلك مساء اليوم الأحد بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

بحث سبل التعاون المشترك

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية صحة الشرقية إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين قسم الصحه العامة بكلية الطب بالجامعة، والإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

اشتراك قسم الصحة العامة وطب المجتمع

وذلك في مجال البحث العلمي، ومناقشة تنفيذ مشروع بحثي بالتعاون مع المديرية يتضمن اشتراك قسم الصحة العامة وطب المجتمع وطب الأسرة مع الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية في تنفيذ مشروع لتقييم الاحتياجات الطبية للمواطنين، بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

اختيار أهم الموضوعات البحثية المهمة

وأيضا اختيار أهم الموضوعات البحثية المهمة للمواطن ليتم توجية طلبة الماجيستير والدكتوراة لعمل الرسائل العلمية، وكلف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الدكتور فادي جلال ببدء تنفيذ المشروع البحثي في ٢ إدارة صحية بالمحافظة وهما إدارتي القنايات وههيا الصحية كبداية للمشروع، وذلك اعتبارًا من أول فبراير القادم.

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