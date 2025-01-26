الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع كلية طب الزقازيق

صحة الشرقية،فيتو
صحة الشرقية،فيتو

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتورة منى أبو سريع رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، وذلك مساء اليوم الأحد بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

صحة الشرقية تناقش خطة الألف يوم الذهبية

بحث سبل التعاون المشترك 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية صحة الشرقية إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين قسم الصحه العامة بكلية الطب بالجامعة، والإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

اشتراك قسم الصحة العامة وطب المجتمع 

وذلك في مجال البحث العلمي، ومناقشة تنفيذ مشروع بحثي بالتعاون مع المديرية يتضمن اشتراك قسم الصحة العامة وطب المجتمع وطب الأسرة مع الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية في تنفيذ مشروع لتقييم الاحتياجات الطبية للمواطنين، بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

صحة الشرقية: قافلة المناجاة الصغرى تقدم الخدمة لـ 2600 مريض

اختيار أهم الموضوعات البحثية المهمة 

 وأيضا اختيار أهم الموضوعات البحثية المهمة للمواطن ليتم توجية طلبة الماجيستير والدكتوراة لعمل الرسائل العلمية، وكلف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الدكتور فادي جلال ببدء تنفيذ المشروع البحثي في ٢ إدارة صحية بالمحافظة وهما إدارتي القنايات وههيا الصحية كبداية للمشروع، وذلك اعتبارًا من أول فبراير القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية مكتب وكيل وزارة الدكتورة منى ابوسريع رئيس قسم الصحة العامة كليه الطب جامعة الزقازيق

مواد متعلقة

صحة الشرقية تناقش خطة الألف يوم الذهبية

صحة الشرقية: قافلة المناجاة الصغرى تقدم الخدمة لـ 2600 مريض

صحة الشرقية تنعى طبيبا فقد حياته بسبب أزمة قلبية أثناء العمل

وكيل صحة الشرقية يناقش خطة العمل مع رؤساء ومفتشي التمريض

ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

بهدفي ربيعة وجراديشار، الأهلي يتعادل مع بيراميدز في دقيقتين (صور)

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

بعد الفوز على كاب فيردي، مصر تواجه فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لـ اليد

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

منوعات

المزيد

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقما قياسيا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

عالم أزهري: من ينكر الإسراء يخرج عن دائرة الإيمان (فيديو)

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية