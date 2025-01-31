الإنتاج الحربي يوجه الشكر لـ أيمن عبد العزيز ويعين جمعة مشهور بدلا منه

أعلن نادي الإنتاج الحربي الناشط في دوري القسم الثاني المجموعة الثانية، توجيه الشكر لـ أيمن عبد العزيز مدرب الفريق عقب خسارة الفريق في مباراته الأخيرة أمام نظيره دياموند.

وعقب إعلان توجيه الشكر لـ عبد العزيز أعلن الإنتاج الحربي عن تعيين جمعة مشهور كمدرب للفريق خلفا له.

نظام التأهل إلى دوري المحترفين

اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

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