الجمعة 31 يناير 2025
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علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

رصد علماء الفلك في روسيا 7 توهجات شمسية قوية، حصلت اليوم الجمعة.

رصد 7 توهجات شمسية قوية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال في تقرير صادر عن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو:" يوم الجمعة 31 يناير، وفي تمام الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، رصد علماء الفلك في معهدنا توهجا شمسيا من الفئة M1.0، حصل في منطقة البقع الشمسية 3976 (N11E41)، واستمر لمدة 32 دقيقة".

وأشار موقع معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إلى أن العلماء في المركز رصدوا في 31 يناير أيضا 6 توهجات شمسية قوية من الفئة C حصلت في منطقة البقع الشمسية، 3976 (N11E41)، وتم تسجيل توهج من الفئة C4.1 تمام الساعة 00:25 بتوقيت موسكو.

 

تقسم التوهجات الشمسية إلى 5 فئات

تقسم التوهجات الشمسية إلى 5 فئات حسب شدة الأشعة السينية التي تنبعث منها، وتصنف من الأخف إلى الأقوى:A وB وC وM وX، وفي حال كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيف) فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 مرات في حال كان التوهج من الفئة B.

وينجم عن هذه التوهجات عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

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روسيا علماء الفلك توهجات شمسية الفلك موسكو البقع الشمية التوهجات الشمسية

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