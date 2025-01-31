الجمعة 31 يناير 2025
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية، فيتو

تعد الشهادة الاعدادية سنة فارقة في مستقبل الطالب كونها تحدد التحاق الطالب بالثانوية العامة أو الدبلومات، وتزايد البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2025، الترم الأول، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

 وتزايد البحث أيضًا عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية، وتستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور ظهورها، عن طريق الدخول على موقع مديرية  التربية  والتعليم في الدقهلية، من خلال الرابط التالي: https://edudk.net  أو من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة 

 

وتواصل مديرية تعليم الدقهلية اعمال التصحيح للشهادة الاعدادية منذ انتهاء مارثون الامتحانات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لـ الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من التصحيح والتجميع والرصد والمراجعة للدرجات واعتمادها من محافظ الإقليم.

وتسيطر حالة من القلق والترقب على  طلاب وطالبات  الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2025  وأولياء أمورهم، تأهبا لإعلان النتيجة والحصول على الدرجات لكل طالب بالاسم ورقم الجلوس.

 

ويواصل تعليم الدقهلية عملية تصحيح الأوراق وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من محافظ الدقهلية للإعلان عنها رسميا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأكد الدكتور أشرف العربي  وكيل تعليم الدقهلية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لإعلانها على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية والصفحة الرسمية لمديرية تعليم الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الدقهلية عبر بوابة فيتو فور انتهاء اعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ.

وكان 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية  أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات والجميع في حالة ترقب لإعلان النتيجة. 

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