الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

أحمد الشرع: سوريا تمد يدها بالسلام للجميع وسنستعيد هوية البلاد المفقودة

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

أكد أحمد الشرع رئيس سوريا المؤقت، أنه سيتم إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لحوار وطني في دمشق خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "كما سيكون هناك لجنة تحضيرية لاختيار مجلس مصغر يملأ فراغ السلطة التشريعية".

وبحسب شبكة «العربية»، تابع أحمد الشرع: "سوريا تمد يدها بالسلام للجميع.. سنصنع سوريا المستقبل.. وسنستعيد هوية البلاد المفقودة وبناء الوطن مسئوليتنا جميعا وسنلاحق المجرمين".

وأكد الشرع التحضير لمؤتمر وطني لإصدار إعلان دستوري، مستكملا حديثه: "لا فساد ولا رشاوى وسنرسي دعائم اقتصاد قوي ومؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة مباشرة متاحة للجميع".

تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني، أمس الأربعاء، تولي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأعلن عبد الغني: "حل جميع المليشيات التي أنشأها نظام بشار، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة له بكل فروعها".

وأوضح عبد الغني أنه تقرر كذلك "حل جيش النظام وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".

ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي في سوريا

وفي وقت سابق، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأربعاء، أن أولويات سوريا اليوم هو ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة.

وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية"، وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

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أحمد الشرع رئيس سوريا سوريا دمشق الجولاني أخبار سوريا

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