الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

أول دولة عربية ترحب بانتخاب أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية

أحمد الشرع رئيسا
أحمد الشرع رئيسا لسوريا، فيتو

رحبت قطر، بتنصيب قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، رئيسًا للبلاد خلال الفترة الانتقالية.


وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "هذه الخطوات ستهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".
 

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا العقيد حسن عبد الغني، أمس الأربعاء، تولي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.


وأعلن عبد الغني، "حل جميع المليشيات التي أنشأها النظام المخلوع، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل فروعها".

وأوضح عبد الغني أنه تقرر كذلك "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".

وفي وقت سابق، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أمس الأربعاء، أن أولويات سوريا اليوم هو ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة.


وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية"، وتابع: "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

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