الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عقب تنصيب الشرع رئيسا لسوريا، حل هيئة تحرير الشام وجميع الفصائل المسلحة

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

قال الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني: نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

 

إدارة العمليات العسكرية تنصب أحمد الشرع رئيسا لسوريا

وتابع الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، فى مؤتمر انتصار الثورة السورية، بأنه تم تفويض رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

 

حل هيئة تحرير الشام وتعطيل العمل بالدستور السوري

كما شملت قرارات مؤتمر انتصار الثورة السورية، تعطيل العمل بالدستور السوري، وحل مجلس الشعب والجيش، وحل هيئة تحرير الشام وجميع الفصائل السورية الثورية، وتمديد الفترة الانتقالية ثلاثة أشهر أخرى.

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تنتهج سوريا في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج. 

وتابع الشيبان، نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية.

وأوضح، أن الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية، في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تعاني منطقتنا من إرث مثقل بالنزاعات، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع أحمد الشرع رئيسا لسوريا رئيس الجمهورية السورية الشرع حل هيئة تحرير الشام

مواد متعلقة

فرنسا تقرر رفع بعض العقوبات عن سوريا

سوريا تطالب روسيا بتسليم الأسد والكرملين يعلق

القصف التركي على شمال سوريا يسفر عن مقتل 12 مدنيا

واشنطن بوست: الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية لحكومة سوريا الجديدة
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة برشلونة وأتالانتا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبريست في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مسئول أمريكي يوجه رسالة مستفزة إلى مصر والأردن بعد رفضهما مقترح ترامب

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في بطولة دوري أبطال أوروبا

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وإيندهوفين في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بضغطة زر على هذا الرابط

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بيان عاجل لمجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

منوعات

المزيد

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

المزيد
ads

انفوجراف

7 مباريات بـ 250 مليون يورو وقصر فاخر وطائرة خاصة.. مشوار نيمار مع الهلال السعودي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غنائم غزوة خيبر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 بسورة الفتح

ما معنى البأساء والضراء؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

معرض الكتاب، مطالب بوضع ضوابط صارمة لحماية الاقتصاد من العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية

المزيد
الجريدة الرسمية