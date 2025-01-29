عقب تنصيب الشرع رئيسا لسوريا، حل هيئة تحرير الشام وجميع الفصائل المسلحة

قال الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني: نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

إدارة العمليات العسكرية تنصب أحمد الشرع رئيسا لسوريا

وتابع الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، فى مؤتمر انتصار الثورة السورية، بأنه تم تفويض رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

حل هيئة تحرير الشام وتعطيل العمل بالدستور السوري

كما شملت قرارات مؤتمر انتصار الثورة السورية، تعطيل العمل بالدستور السوري، وحل مجلس الشعب والجيش، وحل هيئة تحرير الشام وجميع الفصائل السورية الثورية، وتمديد الفترة الانتقالية ثلاثة أشهر أخرى.

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تنتهج سوريا في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج.

وتابع الشيبان، نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية.

وأوضح، أن الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية، في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تعاني منطقتنا من إرث مثقل بالنزاعات، وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل

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