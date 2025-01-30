أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن ضم بن شرقي رسميا.. جناح فرنسي يقترب من القلعة البيضاء.. ورمضان صبحي يقود قائمة بيراميدز أمام الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري والزمالك السابق، لمدة موسمين ونصف.

وتعد صفقة أشرف بن شرقي رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع أحمد رضا ومصطفى العش وجراديشار.

تعاقد النادي الأهلي رسميا مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد توقيع اللاعب على العقود، وإنهاء النادي كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

وقال أشرف بن شرقي خلال فيديو تقديمه لاعبا للأهلي: "للقاهرة لون واحد، لإفريقيا بطل واحد، أنا في نادي القرن".

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع فريق هيبرنيان الإسكتلندي لضم الفرنسي إيلي يوان جناح الفيق.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن مجلس الإدارة يسعى لحسم ضم إيلي يوان خلال الساعات المقبلة قبل انتهاء القيد الإفريقي بنهاية يوم غد الجمعة.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ويعد اللاعب حسام حسن أحد أفضل المهاجمين المميزين بالدوري المصري خلال السنوات الأخيرة حيث تألق بقميص الأهلي وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.

خطف فريق قطر فوزا قاتلا من ضيفه الشمال بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

وتعرض باباكار سيك حارس مرمى فريق الشمال للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على أحمد عبد القادر في الدقيقة 38.

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز والتي أقيمت بالدوري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 11 ويليه الزمالك والأهلي ولكل منهما 20 نقطة.

أعلن نادي الدحيل القطري عبر حسابه الرسمي عودة يوسف أيمن إلى صفوف الفريق عقب قطع إعارته مع النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية الماضية تعاقده مع يوسف أيمن على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن يبتعد اللاعب عن الحسابات الفنية لمارسيل كولر مدرب الأهلي، ويتم قطع إعارته مع الأحمر.

الدوري السعودي، فاز فريق النصر، على الرائد بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري روشن.

واستبعد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، المدافع الإسباني إيمريك لابورت من القائمة، بسبب عدم الجاهزية، وطلب من مدرب الإعداد البدني وضع برنامج خاص لمدافع مانشستر سيتي السابق، بهدف تجهيزه للمواجهات المقبلة مع الفريق.

حقق فريق السد فوزا مثيرا على نظيره العربي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الثمامة المونديالي في منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري للمحترفين.

فاز فريق أهلي جدة بهدفين دون رد أمام العروبة في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

وألغى الحكم هدفا لأهلي جدة عن طريق فيرمينو بداعي التسلل في الدقيقة 88.

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