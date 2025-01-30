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رياضة

السد يفوز على العربي 3-1 ويرتقي لوصافة الدوري القطري (صور)

السد والعربي، فيتو
السد والعربي، فيتو

حقق فريق السد فوزا مثيرا على نظيره العربي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب الثمامة المونديالي في منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري للمحترفين.

سجل أحمد علاء هدف فريق العربي في مرمى السد بالدقيقة 18، وأضاع عبدو ديالو ضربة جزاء للعربي تصدى لها حارس مرمى السد في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني انتفض نادي السد وسجل ثلاثية عن طريق مهاجمه الإسباني موخيكا الذي أحرز هدفين ونجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفا من ضربة جزاء.

تشكيل السد أمام العربي

تشكيل العربي ضد السد

موقف السد والعربي في الدوري القطري

ودخل الفريقان اللقاء في ظروف متباينة، وسعى العربي لتصويب الأمور والنتائج السلبية خاصة وأن الفريق كان قادمًا من خسارة أمام الوكرة في الجولة الماضية وتراجع إلى المنطقة الخطرة ويتواجد حاليًا في المركز العاشر.

أما السد فدخل اللقاء أيضًا وهو قادم من خسارة مفاجئة أمام الملك القطراوي فريق قطر، وسعى الفريق للعودة لنغمة الانتصارات وهو ما تحقق أمام العربي، من أجل الاستفادة من نتائج الجولة بعد تعثر الغرافة.

وبهذه النتيجة، يحتل العربي المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة، بينما ارتقى فريق السد إلى المركز الثاني ورفع رصيده إلى 28 نقطة ويأتي خلف المتصدر فريق الدحيل صاحب الـ29 نقطة.

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