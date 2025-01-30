مودرن سبورت يضم حسام حسن رسميا من سموحة لموسمين ونصف

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق مودرن سبورت لمدة موسمين ونصف في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

ويعد اللاعب حسام حسن أحد أفضل المهاجمين المميزين بالدوري المصري خلال السنوات الأخيرة حيث تألق بقميص الأهلي وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.

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