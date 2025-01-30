الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يتغلب على الرائد بهدفين في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، فاز فريق النصر، على الرائد بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري روشن.

وأحرز هدف كريستيانو رونالدو هدف النصر في الدقيقة 35.

وجاء الهدف الثاني للنصر نواف بوشال في الدقيقة 47

 

 

وأضاع اوتافيو كرة خطيرة بتسديدة قوية لتصطدم بالعارضة.

 

تشكيل النصر ضد الرائد

 

موقف النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

ويحتل نادي النصر المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بعد خوض 18 جولة من منافسات الدوري، بتحقيقه لـ 11 انتصارات، و5 تعادلات، وهزيمتين، بينما الرائد في المركز الـ15 بـ14 نقطة من 4 فوز، وتعادلان، 12 هزيمة قاسية.

واستبعد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، المدافع الإسباني إيمريك لابورت من القائمة، بسبب عدم الجاهزية، وطلب من مدرب الإعداد البدني وضع برنامج خاص لمدافع مانشستر سيتي السابق، بهدف تجهيزه للمواجهات المقبلة مع الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي إيمريك لابورت المدافع الإسباني إيمريك لابورت كريستيانو رونالدو نادي النصر كريستيانو

مواد متعلقة

بقدم رونالدو، النصر يتقدم على الرائد 0/1 بالشوط الأول في الدوري السعودي (فيديو)

محاضرة فنية للحكام بعد مباريات الأسبوعين 9 و10 من الدورى الممتاز

كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الرائد في الدوري السعودي

أهلي جدة يواصل زحفه للمربع الذهبي في الدوري السعودي بالفوز على العروبة (فيديو)

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز

غرامة ضخمة على الأهلي وإيقافات في بيراميدز، تعرف على عقوبات رابطة الأندية ضد الناديين

الدوري السعودي، أهلي جدة يكتفي بهدف في مرمى العروبة بالشوط الأول (فيديو)

اتحاد الكرة الطائرة يوجه تحذيرًا عاجلًا للحكام بعد واقعة نادي الإعلاميين
ads

الأكثر قراءة

تلميحات للقاضية وظهور سور الزمالك، أبرز مشاهد تقديم أشرف بن شرقي في الأهلي

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات بحماس

شاهد أهداف ومهارات الفرنسي إيلي يوان المرشح للانضمام إلى الزمالك

حريق يلتهم مطعم مشويات شهير في المقطم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025

بعد شائعة وفاته، أول ظهور لـ«أمح الدولي» مع شقيقه بالمستشفى ووالدته تكشف حالته

خسائر 3 ملايين جنيه، عربة مسرعة تحطم معرض سيارات في الغربية (فيديو)

شاهد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي بتيشرت الأهلي (صورة)

منوعات

المزيد

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بالتعرض للظلم

خالد الجندي: الصلاة كانت موجودة قبل الإسراء والمعراج (فيديو)

أعظم وسائل القرب إلى الله، تعرف على ثواب بر الأم في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية