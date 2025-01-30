النصر يتغلب على الرائد بهدفين في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق النصر، على الرائد بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري روشن.

وأحرز هدف كريستيانو رونالدو هدف النصر في الدقيقة 35.

وجاء الهدف الثاني للنصر نواف بوشال في الدقيقة 47

وأضاع اوتافيو كرة خطيرة بتسديدة قوية لتصطدم بالعارضة.

تشكيل النصر ضد الرائد

موقف النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

ويحتل نادي النصر المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بعد خوض 18 جولة من منافسات الدوري، بتحقيقه لـ 11 انتصارات، و5 تعادلات، وهزيمتين، بينما الرائد في المركز الـ15 بـ14 نقطة من 4 فوز، وتعادلان، 12 هزيمة قاسية.

واستبعد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، المدافع الإسباني إيمريك لابورت من القائمة، بسبب عدم الجاهزية، وطلب من مدرب الإعداد البدني وضع برنامج خاص لمدافع مانشستر سيتي السابق، بهدف تجهيزه للمواجهات المقبلة مع الفريق.

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