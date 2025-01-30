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رياضة

عودة رمضان صبحي لقائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدا الجمعة على استاد الدفاع الجوي في الجولة ١١ من بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام الزمالك 

يفتقد فريق  بيراميدز لعدد من اللاعبين خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك في الدوري.

ويغيب عن الفريق السماوي أحمد الشناوي حارس المرمى وكذلك كريم حافظ الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام الأهلي.

كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأهلي كذلك.

ويتواصل غياب المهاجم مروان حمدي عن اللقاء بسبب قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط.

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