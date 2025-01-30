تلميحات للقاضية وظهور سور الزمالك، أبرز مشاهد تقديم أشرف بن شرقي في الأهلي

تعاقد النادي الأهلي رسميا مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد توقيع اللاعب على العقود، وإنهاء النادي كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

وقال أشرف بن شرقي خلال فيديو تقديمه لاعبا للأهلي: "للقاهرة لون واحد، لإفريقيا بطل واحد، أنا في نادي القرن".

وخلال فيديو تقديم أشرف بن شرقي لاعبا في صفوف الأهلي، ظهر المغربي أثناء تواجده في مركب تمر من أمام سور نادي الزمالك النهري.

كما ظهر في الفيديو مقاس البدلة التي ارتداها بن شرقي خلال تقديمه والذي أشار إلى رقم 85:45 وهو توقيت هدف محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي في مرمى نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020 وانتهت بتتويج الأهلي باللقب الإفريقي.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.