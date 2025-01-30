الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

جناح فرنسي يقترب من الزمالك قبل غلق القيد الإفريقي

إيلي يوان
إيلي يوان

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع فريق هيبرنيان الإسكتلندي  لضم الفرنسي إيلي يوان جناح الفيق.

إيلي يوان يقترب من الزمالك 

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن مجلس الإدارة يسعى لحسم ضم إيلي يوان خلال الساعات المقبلة قبل انتهاء القيد الإفريقي بنهاية يوم غد الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن إيلي يوان تم عرضه على الزمالك عن طريق وكيل لاعبين ونال استحسان مجلس الإدارة.

وقال المصدر أن الزمالك يسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة لتدعيم مركز الجناح الأيسر في ظل عدم اقتناع جروس مدرب الأبيض بقدرات اللاعب البولندي كونراد ميشالاك.

الزمالك يقترب من حسم صفقة محمود جهاد لاعب فاركو 

اقترب نادي الزمالك من حسم ثاني صفقاته في الميركاتو الشتوي للموسم الجاري 2024-2025. 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن مسئولي الأبيض اقتربوا من إتمام التعاقد مع فاركو لضم لاعبه محمود جهاد. 

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيتعاقد مع محمود جهاد لتدعيم خط الوسط خاصة بعد رحيل زياد كمال عن صفوف الأبيض وعودته لفريق إنبي. 

 

الزمالك يستعد الإعلان عن ضم مدافع الجونة 

فيما يستعد نادي الزمالك للإعلان عن تعاقده مع أحمد حسام، مدافع الجونة، لمدة 4 مواسم ونصف، ليعزز خط دفاع الفريق.

الصفقة جاءت بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، حيث يتبقى فقط بعض الرتوش المالية البسيطة لإتمام الاتفاق بشكل رسمي.

أحمد حسام  يعتبر من أبرز المدافعين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، أظهر مستوى مميزًا مع فريقه الجونة، مما دفع الزمالك للتعاقد معه لتعزيز الدفاع بعد إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي.

تعتبر هذه الصفقة إضافة قوية للزمالك في ظل سعيه للحفاظ على استقرار خط دفاعه وتحقيق التوازن في صفوف الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية في الدوري المصري والكونفدرالية. 

 

 يتمتع أحمد حسام  بقدرات دفاعية مميزة، إضافة إلى تمركزه الجيد في الملعب، مما يجعله خيارًا مثاليًا  للمدير الفني للزمالك كريستيان جروس.

ينتظر جمهور الزمالك الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بعد التوصل للاتفاق المالي الأخير بين الطرفين، ليصبح أحمد حسام إضافة جديدة للقلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية.

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