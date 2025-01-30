غرامة ضخمة على الأهلي وإيقافات في بيراميدز، تعرف على عقوبات رابطة الأندية ضد الناديين

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز والتي أقيمت بالدوري الممتاز.

عقوبات رابطة الأندية لمباراة الأهلي وبيراميدز



- غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.



- إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



- إيقاف أحمد ناصر محمود معوض الشناوي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.



- إيقاف أحمد توفيق محمد حسن لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك بسبب الطرد للعبة خطرة.



- توقيع غرامة مالية على نادي بيراميدز قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لحصول الفريق على عدد ست بطاقات (صفراء - حمراء).

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 11 ويليه الزمالك والأهلي ولكل منهما 20 نقطة.

وتنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية على رأسها لقاء بيراميدز والزمالك وتختتم الجولة بمواجهة الأهلي مع مودرن سبورت.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 11

1- بيراميدز 21 نقطة

2- الزمالك 20 نقطة

3- الأهلي 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 18 نقطة

6- بتروجيت 16 نقطة

7- البنك الأهلي 14 نقطة

8- زد اف سي 13 نقطة

9- الاتحاد السكندري 13 نقطة

10- الإسماعيلي 12 نقطة

11- حرس الحدود 12 نقطة

12- فاركو 12 نقطة

13- طلائع الجيش 12 نقطة

14- سموحة 11 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

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