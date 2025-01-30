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رياضة

أهلي جدة يواصل زحفه للمربع الذهبي في الدوري السعودي بالفوز على العروبة (فيديو)

أهلي جدة والعروبة،
أهلي جدة والعروبة، فيتو

فاز فريق أهلي جدة بهدفين دون رد أمام العروبة في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

وأحرز هدف أهلي جدة، زياد الجهني في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفا لأهلي جدة عن طريق فيرمينو بداعي التسلل في الدقيقة 88.

 

وجاء الهدف الثاني عن طريق توني في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

 

تشكيل أهلي جدة 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ديميرال، سعد بالعبيد.

وسط الملعب: زياد الجهني، فراس البريكان، جابري فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، إيفان توني.

ومازال  يرغب فريق أهلي جدة في تحسين مركزه بدوري روشن السعودي للموسم الحالي، وهو ما لن يتحقق إلا بمواصلة طريق الانتصارات.

 

جدول الترتيب قبل مباراة أهلي جدة أمام العروبة في دوري روشن السعودي

يتواجد الأهلي في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق العروبة في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

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