أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار.. تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية.. المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة 25 نقطة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تراجع سعر الدولار

أسعار الذهب اليوم، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تراجع سعر الدولار؛ وذلك بعد أن أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية نموًا أضعف من المتوقع في نهاية العام الماضي.

ووفقًا للبيانات الاقتصادية؛ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدل حسب التضخم نحو 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع بعد صعوده 3.1% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للتقدير الأولي للحكومة الذي نُشر اليوم الخميس.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين قد توقع نموًا بنسبة 2.6%.

كريستين لاجارد: بيتكوين لن تدخل احتياطيات أي من بنوك المركزي الأوروبي

قالت كريستين لاجارد؛ رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه من غير المحتمل أن تختار أي دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة "بيتكوين" إلى احتياطياتها النقدية.

بيتكوين لا تلبي معايير صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي

جاء ذلك ردًا على تعليقات نظيرها التشيكي، أليس ميشيل، بأن مؤسسته ستنظر في الأمر، إذ أبدت «لاجارد» شكوكًا حيال مثل هذه التصريحات، قائلة إن العملة المشفرة لا تلبي المعايير التي يطلبها صناع السياسة النقدية سواء في البنك المركزي الأوروبي أو أي دولة أخرى في التكتل.

يشار إلى أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوًا في منطقة اليورو.

وقالت «لاجارد» للصحفيين في فرانكفورت وفقًا لـ «بلومبرج»: "أنا واثقة" من أن "بيتكوين لن تدخل احتياطيات أي من البنوك المركزية للمجلس العام" للبنك المركزي الأوروبي.

ارتفاع جديد بأسعار الذهب مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا جديدا في الأسواق، بقيمة 5 جنيهات بختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 في السوق المحلية، مقارنة ببداية التعاملات.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4440 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3885 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3330 جنيها للبيع.

نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2024

أنهى الاقتصاد الأمريكي عام 2024 محققا نمو قوي، مدفوعا بقوة الإنفاق الاستهلاكي والتي عوضت تأثيرات إضراب "بوينج" والمخزونات الأصغر حجما، حيث نما بنسبة 2.8% في العام الماضي، بعد نموه بنسبة 2.9% و2.5% في العامين السابقين على التوالي.

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم ارتفع 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع بعد صعودة 3.1% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للتقدير الأولى للحكومة الذي نشر يوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج.

انتعاش مبيعات السيارات

الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكبر حصة من النشاط الاقتصادي، نما بوتيرة 4.2%، وهي المرة الأولى منذ أواخر 2021 التي تنمو فيها النفقات بنسبة تفوق 3% في أكثر من ربع، وجاء هذا التسارع في ظل انتعاش مبيعات السيارات.

تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى 207 آلاف

كشفت وزارة العمل، عن تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن نمو الوظائف القوي استمر على الأرجح خلال شهر يناير الجاري.

طلبات إعانات البطالة الحكومية

انخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 18,000 لتصل إلى 207,000 طلب، معدلة موسميا، في الأسبوع المنتهي في 25 يناير، وفقًا لما أعلنته وزارة العمل اليوم الخميس، حيث توقع الاقتصاديين أن تصل الطلبات إلى 224,000 طلب للأسبوع الماضي.

الفيدرالي يقرر تثبيت الفائدة

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC والذي استمر على مدار يومين.

وجاء قرار تثبيت الفائدة، في الاحتياطي الفيدرالي، لتكون إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن حيث كان في سبتمبر عندما بدأ تخفيف السياسة النقدية الصارمة المستخدمة لمواجهة ارتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021.

المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الخامسة

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة مع اقتراب التضخم من هدف 2%، ما يسمح لمسئولي السياسة النقدية بمواصلة تخفيف القيود التي تكبل الاقتصاد.

المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة

ووافق مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم يوم الخميس على خفض سعر الفائدة على الإيداع 25 نقطة أساس إلى 2.75%، متوافقًا مع التوقعات.

ويأمل المسؤولون أن يؤدي تيسير السياسة النقدية إلى عودة الحياة مجددًا إلى الاقتصاد الذي يكافح من أجل مواصلة النمو، خاصة مع تضرر المستهلكين والشركات في أكبر دولتين عضوين في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا) من الاضطرابات السياسية.

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75%.

الرقابة المالية: معايير المحاسبة المصرية تراعي كافة المتغيرات الاقتصادية

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)

وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين والمستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.

450 مليون دولار قيمة صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024

أكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من دقيق القمح ارتفعت بنسبة 69.3% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.129 مليون طن مقابل 667 ألف طن خلال 2023.

صادرات مصر من دقيق القمح

كما ارتفعت صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتبلغ 450 مليون دولار مقابل 392 مليون دولار خلال 2023، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لاستعراض الدراسة التسويقية عن دقيق القمح.

الإحصاء: ارتفاع نسبة الوفيات 4.4% خلال 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بلغ (610) آلاف خلال عام 2024، مقارنة بـ (583) ألفا عام 2023 بارتفاع قدره (27) ألف متوفى وبنسبة (4.4%).

عدد الوفيات خلال 2024

وبلغ معدل الوفيات (5.7) لكل 1000 شخص من السكان بارتفاع طفيف قدره (0.2) لكل ألف من السكان مقارنة بمعدل الوفيات لعام 2023، والذي بلغ (5.5) لكل 1000 من السكان.

جاء ذلك طبقا لتقرير عن مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024.

مدبولي عن الزيادة السكانية: نكافح حتى نلبي احتياجات الناس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: “إننا نعي تماما حجم التحدي الموجود في الدولة المصرية، وحجم الاحتياج لعملية التنمية، ومن 2011 حتى الآن، فإن مصر عدد سكانها زاد بأكثر من 27 مليون نسمة، والدولة المصرية تكافح حتى نلبي احتياجات عدد السكان”.

اقتصاد منطقة اليورو يسجل نمو صفري في الربع الأخير من 2024

أظهرت بيانات أولية نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموًا صفريًا في الربع الرابع من 2024.

نمو اقتصاد منطقة اليورو

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1% خلال هذه الفترة، بعد توسع أكبر من المتوقع بنسبة 0.4% في الربع الثالث، بحسب شبكة CNBC عربية.

وجاءت هذه الأرقام بعد بيانات ضعيفة من أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا. فقد أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفض بنسبة 0.2% في الربع الرابع، بينما سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشًا طفيفًا خلال الفترة ذاتها.

الإحصاء: 5 محافظات بصعيد مصر تتصدر قائمة الأعلى في معدلات المواليد عام 2024

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، تقريرا عن مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024

وجاءت المؤشرات التالية

أولًا: المواليد

1. لأول مرة منذ عام 2007 لا تتجاوز أعداد المواليد حاجز الـ 2 مليون حيث شهدت الفترة (2008-2023) تجاوز الـ 2 مليون مولود، حيث بلغ عدد المواليد (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 مقارنة بـ (2.045) مليون عام 2023 بانخفاض قدره (77) ألف مولود وبنسبة (3.8%).

2. وقد شهد عام 2014 أكبر عدد للمواليـــد والذي بلغ (2.720) مليون ثم انخفضت الأعـداد تدريجيًا خــــلال الفتــرة (2015-2023) بتجاوز عدد (2) مليون مولود لتصل إلى (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 في ظل الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية، وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة ( 2023 ـ 2030).

تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي

شهدت جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) (اكسبولينك)، حفل تخريج 25 مصريا، ضمن الدفعة الثانية من المشاركين المصريين في برنامج جاهزية التصدير الإقليمي (Regional Exporter Readiness Program)؛ لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جاهزيتهم التصديرية للأسواق الأفريقية، ومساعدتهم على دخول أسواق جديدة بمنتجات التنافسية والجودة العالية.

وبدأ تنفيذ البرنامج في 1 أكتوبر الماضي، وسيستمر حتى نهاية مارس المقبل، ويستهدف تأهيل نحو 150 مشاركًا، بينهم 50 مصريًا و100 أفريقي، لدعم وتنمية قدرات رواد الأعمال وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية من المشاركين الأفارقة خلال الأسبوع المقبل.

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