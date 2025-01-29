الإحصاء: 567 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا خلال عام 2024

يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا وذلك لبحث أطر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا إلى 567 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 638 مليون دولار خلال عام 2023.

حجم الصادرات المصرية إلى كينيا

وسجل حجم الصادرات المصرية إلى كينيا 307 ملايين دولار خلال عام 2024 مقابل 327 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من كينيا 260 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 311 مليون دولار خلال عام 2023.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2024

1. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار.

3. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2024

1. بن وشاى وبهارات بقيمة 242 مليون دولار.

2. فواكه وأثمار بقيمة بقيمة 6 مليون دولار.

3. ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار.

4. أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بكينيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 7.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 958 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.



سجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 558 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 146 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كينيا 453 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة.



وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة كينيا طبقــًا لتقديرات البعثة ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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