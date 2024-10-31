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اقتصاد

مخالفة للتوقعات، طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية تتراجع لـ 216 ألفا

الولايات المتحدة،
الولايات المتحدة، فيتو

 انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بنحو 12 ألف طلب عن الأسبوع الماضي إلى 216 ألف طلب في الفترة المنتهية في 26 أكتوبر الجاري، مسجلًا نفس المستوى في منتصف مايو الماضي، وهو عدد أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 230 ألف طلب.

 

انخفاض متوسط ​​​​المطالبات الأولية للبطالة في الولايات المتحدة 

 وفي نفس السياق؛ انخفض متوسط ​​​​المطالبات الأولية للبطالة في الولايات المتحدة لمدة 4 أسابيع والذي يستبعد التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 236.50 ألف.

 

وانخفضت مطالبات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة والتي يُنظر إليها على أنها وكيل لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى 1862 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر 2024، وذلك مقارنة بـ 1888 ألفًا معدلة بالخفض في الأسبوع الماضي، والتي تعد أقل بكثير من توقعات 1890 ألفًا.

 

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