المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الخامسة

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة مع اقتراب التضخم من هدف 2%، ما يسمح لمسئولي السياسة النقدية بمواصلة تخفيف القيود التي تكبل الاقتصاد.

المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة

ووافق مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم يوم الخميس على خفض سعر الفائدة على الإيداع 25 نقطة أساس إلى 2.75%، متوافقًا مع التوقعات.

المركزي الأوروبي

ويأمل المسؤولون أن يؤدي تيسير السياسة النقدية إلى عودة الحياة مجددًا إلى الاقتصاد الذي يكافح من أجل مواصلة النمو، خاصة مع تضرر المستهلكين والشركات في أكبر دولتين عضوين في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا) من الاضطرابات السياسية.

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75%.

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