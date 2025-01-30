الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الخامسة

البنك المركزي الأوروبي،
البنك المركزي الأوروبي، فيتو

 قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة مع اقتراب التضخم من هدف 2%، ما يسمح لمسئولي السياسة النقدية بمواصلة تخفيف القيود التي تكبل الاقتصاد.

 

المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة

 ووافق مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم يوم الخميس على خفض سعر الفائدة على الإيداع 25 نقطة أساس إلى 2.75%، متوافقًا مع التوقعات.

المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي

ويأمل المسؤولون أن يؤدي تيسير السياسة النقدية إلى عودة الحياة مجددًا إلى الاقتصاد الذي يكافح من أجل مواصلة النمو، خاصة مع تضرر المستهلكين والشركات في أكبر دولتين عضوين في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا) من الاضطرابات السياسية.

 

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركزي الأوروبي أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي التضخم سعر الفائدة

مواد متعلقة

المركزي الأوروبي: تحقيق مستهدف التضخم 2025 أصبح في المتناول

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

بعد شائعة وفاته، أول ظهور لـ«أمح الدولي» مع شقيقه بالمستشفى ووالدته تكشف حالته

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

منوعات

المزيد

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر نعيم وعذاب القبر في الحياة البرزخية

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية