هل ترتفع أسعار الأرز قبل رمضان؟ اتحاد الصناعات يجيب

نفى رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد “ شحاته” لـ " فيتو "، انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية.

وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

وأشار إلى أنه بإستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجه إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للإستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

وسجلت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية قفزات متتالية بسبب ارتفاع الطلب المحلي ضمن استعدادات الأسواق لموسم رمضان المقبل،واستعدادات التجار وسلاسل التجزئة والجمعيات لتجهيز احتياجات الموسم الذي يرتفع فيه الاستهلاك، وهو ما انعكس على الأسعار في أسواق التجزئة، ليصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه الأيام الماضية.

أسعار الأرز بأسواق اليوم الواحد والمجمعات الإستهلاكية

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين طرح كميات كبيرة من الأرز بأسواق اليوم الواحد والمجمعات الإستهلاكية، بسعر 27 جنيه للكيلو، بتخفيضات 30 % عن السوق الخارجي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الإحتياطي الإستيراتيجي من السلع

وأوضحت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مؤكدة السعي نحو زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 6.3 شهر، وهو ما يضمن تلبية احتياجات السوق خلال هذه الفترة.

كما أكدت أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 6.2 شهر، بينما يصل الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى 13 شهرا، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد.

وفيما يخص اللحوم والدواجن، أشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى 10 شهور، وهو ما يساهم في تأمين هذه المنتجات الأساسية للسوق بشكل مستدام.

وأكدت وزارة التموين أن هذه الاحتياطات تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية الأساسية بشكل مستمر، في ظل المتغيرات الاقتصادية والطلب المتزايد.

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