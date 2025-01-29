التضخم الأمريكي 2025، الفيدرالي يواصل سياساته للوصول إلى المعدل المستهدف

التضخم الأمريكي 2025، لا تزال الحرب مستمرة بين الفيدرالي الأمريكي والتضخم، لمحاولة السيطرة عليه ووصوله إلى النسبة المستهدفة له عند 2%، وهذا ما جعل الكثيرين يتساءلون حول مصير التضخم الأمريكي 2025، وهل من الممكن أن يحقق الفيدرالي خفض مؤشر أسعار المستهلكين خلال العام الجاري أم لا؟

وتأتي هذه التساؤلات، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إدارة الفيدرالي بضرورة خفض الفائدة، بالرغم من أن هذا الأمر سوف ينعكس على تقليص هيمنة قوة الدولار عالميا، مما يساعد على قيام البنوك المركزية على خفض الفائدة امتثالا لقرارات الفيدرالي.

التضخم الأمريكي 2025

حالة من الترقب تعيشها الأسواق الأمريكية والعالمية، قبل إعلان الفيدرالي أسعار الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025، وسط مطالبات ترامب بضرورة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات، حيث سوف تنعكس قرارات الفيدرالي مساء اليوم على التضخم الأمريكي 2025.

التضخم في أمريكا، فيتو

قرارات البنك المركزي حول سعر الفائدة

تأتي قرارات البنك الفيدرالي القرارات بتحديد سعر الفائدة، بيان الفائدة، وكذلك المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك جيروم باول، وهي التي تعرض تفاصيل تحمل تأثيرا قويا على تحركات العملات، السلع، الأسهم الأمريكية، بجانب العملات الرقمية، وخاصة وأنها تأتي بعد تولي ترامب للحكم ومطالبته بخفض الفائدة بشكل قوي وسريع.

الوضع الاقتصادي الأمريكي الحالي

توجد العديد من البيانات الاقتصادية مختلطة التي تؤثر على قرارات البنك الفيدرالي، ففي الأشهر الأخيرة، صدرت عدة بيانات اقتصادية رئيسية عن الاقتصاد الأمريكي.

جاءت من أبرزها تقرير التضخم، حيث سجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 2.9% في ديسمبر، والتي جاءت ضمن اتجاه التوقعات.

حيث أظهرت سوق العمل الأمريكي قوة كبيرة حيث أضاف الاقتصاد 266 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، الأمر الذي تجاوز كافة التوقعات.

وكشفت بيانات الإنفاق الاستهلاكي ضعفا نسبيا، مما قد يجعل الفيدرالي يواجه تحديات في اتخاذ قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

التوقعات العالمية تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي

تتجه توقعات العديد من خبراء الاقتصاد إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه اليوم الأربعاء، مع وجود احتمال بدء خفض الفائدة في مارس.

كما بينت تقارير سابقة من بنوك كبرى مثل بنك TD Securities أن الفيدرالي قد يبقي على معدل الفائدة عند 4.50% في النصف الأول من العام، بينما يتوقع بنك UBS أن التخفيضات في الفائدة لن تحدث قبل يونيو 2025.

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