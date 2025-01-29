الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التضخم الأمريكي 2025، الفيدرالي يواصل سياساته للوصول إلى المعدل المستهدف

التضخم في أمريكا
التضخم في أمريكا

التضخم الأمريكي 2025، لا تزال الحرب مستمرة بين الفيدرالي الأمريكي والتضخم، لمحاولة السيطرة عليه ووصوله إلى النسبة المستهدفة له عند 2%، وهذا ما جعل الكثيرين يتساءلون حول مصير التضخم الأمريكي 2025، وهل من الممكن أن يحقق الفيدرالي خفض مؤشر أسعار المستهلكين خلال العام الجاري أم لا؟

 

وتأتي هذه التساؤلات، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إدارة الفيدرالي بضرورة خفض الفائدة، بالرغم من أن هذا الأمر سوف ينعكس على تقليص هيمنة قوة الدولار عالميا، مما يساعد على قيام البنوك المركزية على خفض الفائدة امتثالا لقرارات الفيدرالي.

 

التضخم الأمريكي 2025

حالة من الترقب تعيشها الأسواق الأمريكية والعالمية، قبل إعلان الفيدرالي أسعار الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025، وسط مطالبات ترامب بضرورة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات، حيث سوف تنعكس قرارات الفيدرالي مساء اليوم على التضخم الأمريكي 2025.

التضخم في أمريكا، فيتو
التضخم في أمريكا، فيتو

قرارات البنك المركزي حول سعر الفائدة

تأتي قرارات البنك الفيدرالي القرارات بتحديد سعر الفائدة، بيان الفائدة، وكذلك المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك جيروم باول، وهي التي تعرض تفاصيل تحمل تأثيرا قويا على تحركات العملات، السلع، الأسهم الأمريكية، بجانب العملات الرقمية، وخاصة وأنها تأتي بعد تولي ترامب للحكم ومطالبته بخفض الفائدة بشكل قوي وسريع.

 

الوضع الاقتصادي الأمريكي الحالي

توجد العديد من البيانات الاقتصادية مختلطة التي تؤثر على قرارات البنك الفيدرالي، ففي الأشهر الأخيرة، صدرت عدة بيانات اقتصادية رئيسية عن الاقتصاد الأمريكي.

جاءت من أبرزها تقرير التضخم، حيث سجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 2.9% في ديسمبر، والتي جاءت ضمن اتجاه التوقعات. 

حيث أظهرت سوق العمل الأمريكي قوة كبيرة حيث أضاف الاقتصاد 266 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، الأمر الذي تجاوز كافة التوقعات.

وكشفت بيانات الإنفاق الاستهلاكي ضعفا نسبيا، مما قد يجعل الفيدرالي يواجه تحديات في اتخاذ قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

خبير يحدد الاستثمارات الأكثر أمانا وربحا في ظل ارتفاع معدلات التضخم

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024

التوقعات العالمية تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي

تتجه توقعات العديد من خبراء الاقتصاد إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه اليوم الأربعاء، مع وجود احتمال بدء خفض الفائدة في مارس.

كما بينت تقارير سابقة من بنوك كبرى مثل بنك TD Securities أن الفيدرالي قد يبقي على معدل الفائدة عند 4.50% في النصف الأول من العام، بينما يتوقع بنك UBS أن التخفيضات في الفائدة لن تحدث قبل يونيو 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم الأمريكي 2025 الفيدرالي الفيدرالى الامريكى مؤشر أسعار المستهلكين ترامب خفض الفائدة أسعار الفائدة

مواد متعلقة

ترامب يسعى لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، والبيت الأبيض يكشف التفاصيل

خبير يحدد الاستثمارات الأكثر أمانا وربحا في ظل ارتفاع معدلات التضخم

ينسف قرارات بايدن، ترامب يحظر على الفيدرالي تطوير عملة رقمية

وزير المالية: نتوقع وصول التضخم إلى 16% خلال مارس المقبل
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بعد رأس الحكمة، رئيس الوزراء يكشف السبب وراء تعطل الصفقات الجديدة

مدبولي: الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قريبا

رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

تهدد الاتصالات وشبكات الكهرباء،عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال أيام (فيديو)

بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

منوعات

المزيد

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى البأساء والضراء؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

معرض الكتاب، مطالب بوضع ضوابط صارمة لحماية الاقتصاد من العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بانفراج قريب وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية