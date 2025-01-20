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اقتصاد

بيتكوين تسجل مستوى قياسيًّا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتنصيب ترامب

بيتكوين
بيتكوين

سجلت العملة المشفرة بيتكوين مستوى قياسيًّا جديدًا مع استعداد الولايات المتحدة لحفل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب «المؤيد للعملات المشفرة». 

بيتكوين تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتولي ترامب

ووصلت البتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى 109241 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا يقدر بـ  5.5%، الذي يعد  رقمًا قياسيًا جديدًا. 

يشار إلى أن هذا الارتفاع حدث بعد أن كشف ترامب وزوجته ميلانيا عن إطلاق عملات «ميم» مشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصلت القيمة السوقية لإحدى العملات التي أطلقها ترامب إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد.

العملات المشفرة تتسبب في اضطراب مؤقت بسوق الأصول الرقمية

تسببت هذه العملات المشفرة في اضطراب مؤقت بسوق الأصول الرقمية، مما أثر على تدفقات الاستثمار نحو بتكوين والعملات الأصغر، كما أثارت انتقادات من كبار التنفيذيين في الصناعة.

صعود قوي في بتكوين والعملات المشفرة

سجلت بتكوين، إلى جانب ثاني أكبر عملة رقمية "إيثر" و"إكس آر بي"، ارتفاعات قوية صباح الاثنين في لندن، مع بدء العد التنازلي عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

 وأفادت تقارير سابقة لبلومبرج أن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي يجعل الأصول الرقمية «أولوية وطنية».

توقعات بإعطاء ترامب أولوية لصناعة العملات المشفرة

وقال بن إلباز، المدير التنفيذي لشركة «هاش كي غلوبال» (HashKey Global): إن عملات الميم التي أطلقها ترامب وفريقه عززت زخم بتكوين، حيث يتوقع المتداولون أن يعطي الرئيس الجمهوري الأولوية لصناعة العملات المشفرة ويعيد تأكيد التزامه بدعمها.

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