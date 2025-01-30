الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 43 ألفا و746 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 43 ألفا و746 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28 ألفا و623 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و676 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و14 مخالفة لشروط التراخيص و24  مخالفة دراجة نارية، إلى جانب مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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