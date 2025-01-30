مالك عقار انهار جزئيًا بروض الفرج: الترميمات السبب

استمعت نيابة روض الفرج لأقوال مالك منزل انهار جزء من سقفه في منطقة روض الفرج، وقال إنه أثناء عمل بعض الترميمات انهار هذا الجزء.

وأضاف مالك المنزل أنه قام بإجراء الترميمات والإصلاحات اللازمة للعقار وأخلاه من السكان لحين الانتهاء من الأعمال.

وقررت النيابة صرف مالك المنزل من سراي النيابة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بانهيار جزء من سقف سطح عقار بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص والمعاينة سقوط جزء من سقف سطح العقار مكون من طابقين دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إنشاء الصبات والتحفظات اللازمة حفاظا على المارة والعقارات المجاورة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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