رجل الأعمال حمادة فاروق يتكفل بتعليم عشرة طلاب متأثرين بتعليق المنح الدراسية، ويؤكد: مستقبل مصر يبنى بسواعد أبنائها

في إطار مشاركته المجتمعية ومسؤوليته تجاه الوطن، أعلن رجل الأعمال حمادة فاروق، رئيس شركة "نكست إيرا" للتعليم، عن تكفله الكامل بتمويل تعليم عشرة طلاب من الجامعات المصرية الذين تأثروا بشدة جراء تعليق المنح الدراسية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال فاروق: "أجد لزامًا عليَّ أن أتخذ خطوة عملية عبر تكفلي الكامل بتمويل تعليم عشرة طلاب ممن تأثروا بهذا القرار ولم يجدوا بدائل أخرى. وسيتم تشكيل لجنة متخصصة من خلال منصة "نكست إيرا" التعليمية لاختيار الحالات الأكثر احتياجًا لضمان ألا يكون العائق المالي سببًا في إطفاء شعلة الطموح والكفاءة".

وأكد رجل الأعمال حمادة فاروق أن هذه المبادرة تأتي في إطار واجبه الوطني تجاه مصر وشبابها، مشددًا على أن "مستقبل مصر يجب أن يُبنى بسواعد أبنائها وإرادتها الحرة".

وأضاف: "في هذا المنعطف الحاسم، لا بد أن نتكاتف جميعًا لإثبات أن رجال الأعمال المصريين سيظلون دائمًا درعًا للوطن، حريصين على سيادته، وضامنين لمستقبل مشرق للأجيال القادمة."

وأعلن فاروق عن عمل دراسة مع مجتمع رجال الأعمال ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي إنشاء "صندوق مصر الأبي الخيري"، للمساهمة في توسيع نطاق المبادرة وتوفير الدعم التعليمي للطلاب المستحقين في المستقبل.

ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة تبرز دور القطاع الخاص في دعم المجتمع المصري، وتؤكد التزام رجال الأعمال المصريين بدورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب المصري من الحصول على التعليم الذي يستحقه.

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