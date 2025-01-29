الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القضاء الأمريكي يصدر حكما علي سيناتور سابق بالسجن 11 عامًا بتهمة الفساد

بوب مينينديز، فيتو
بوب مينينديز، فيتو

أصدر  القضاء الأمريكي ، اليوم الأربعاء، الحكم على السناتور الديمقراطي السابق في نيوجيرسي بوب مينينديز بالسجن لمدة 11 عامًا بعد إدانته بتهمة الرشوة والفساد.

 

القضاء الأمريكي يصدر حكما علي سيناتور سابق بالسجن 11 عامًا

وتشمل الأحكام تلقي نقودًا كاش وسيارة مرسيدس وسبائك الذهب كرشاوى مقابل مساعدة ثلاثة رجال أعمال حسب ما جاء في قرار القاضي.

وهذا الحكم بالسجن يمثل سابقة ادانة لواحد من أقوى أعضاء مجلس الشيوخ كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. 

وكان قد ادين  منينديز وهو من أصول كوبية  العام الماضي بـ 16 تهمة جنائية بما وصف بمخطط فساد الطويل الأمد، كما كان أول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم ويدان بالعمل كعميل لحكومة أجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ الامريكي القضاء الامريكي سيارة مرسيدس مجلس الشيوخ الأمريكي نيوجيرسي

مواد متعلقة

رئيس مجلس الدوما عن محاولة أمريكا اغتيال بوتين: جنون وبداية حرب نووية

أموال الصمت، القضاء الأمريكي يحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إمبراطورية "زوكربيرج" تحت مقصلة القضاء الأمريكي
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة برشلونة وأتالانتا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبريست في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في بطولة دوري أبطال أوروبا

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وإيندهوفين في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مسئول أمريكي يوجه رسالة مستفزة إلى مصر والأردن بعد رفضهما مقترح ترامب

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا

ظهرت الآن عبر موقع المديرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول

بيان عاجل لمجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

منوعات

المزيد

اكتشاف قيء حيوان يعود تاريخه للعصر الطباشيري بالدنمارك

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

7 مباريات بـ 250 مليون يورو وقصر فاخر وطائرة خاصة.. مشوار نيمار مع الهلال السعودي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

فضائل سورة الرعد وسبب التسمية وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية