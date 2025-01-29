القضاء الأمريكي يصدر حكما علي سيناتور سابق بالسجن 11 عامًا بتهمة الفساد

أصدر القضاء الأمريكي ، اليوم الأربعاء، الحكم على السناتور الديمقراطي السابق في نيوجيرسي بوب مينينديز بالسجن لمدة 11 عامًا بعد إدانته بتهمة الرشوة والفساد.

القضاء الأمريكي يصدر حكما علي سيناتور سابق بالسجن 11 عامًا

وتشمل الأحكام تلقي نقودًا كاش وسيارة مرسيدس وسبائك الذهب كرشاوى مقابل مساعدة ثلاثة رجال أعمال حسب ما جاء في قرار القاضي.

وهذا الحكم بالسجن يمثل سابقة ادانة لواحد من أقوى أعضاء مجلس الشيوخ كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وكان قد ادين منينديز وهو من أصول كوبية العام الماضي بـ 16 تهمة جنائية بما وصف بمخطط فساد الطويل الأمد، كما كان أول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم ويدان بالعمل كعميل لحكومة أجنبية.

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