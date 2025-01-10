الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أموال الصمت، القضاء الأمريكي يحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن قاضي محاكمة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قضى  في أموال الصمت بعدم فرض عقوبة السجن أو الغرامة.

عقوبة ترامب في قضية شراء الصمت 

حيث حكم القاضي خوان ميرشان على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإفراج غير المشروط في قضية الممثلة الإباحية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت"، وفقا لشبكة سي إن إن.

وقال ميرشان: "لم يسبق لهذه المحكمة من قبل أن واجهت مثل هذه الظروف الفريدة والرائعة.. كانت هذه قضية استثنائية حقًا، وبمجرد إغلاق أبواب قاعة المحكمة، لم تعد المحاكمة نفسها أكثر خصوصية واستثنائية من القضايا الـ 32 الأخرى في هذه المحكمة".

وأضاف ترامب في كلمته للقاضي: "لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية.. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك.. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها"ـ وأضاف: "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب قضية شراء الصمت عقوبة ترامب

مواد متعلقة

"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مستقبل أمريكا تحت قيادة ترامب (إنفوجراف)

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

الصحة تعلن أسعار تطعيمات الالتهاب السحائي للحجاج والمعتمرين

أموال الصمت، القضاء الأمريكي يحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية

محافظ دمشق عن حادث المسجد الأموي: لن يمر مرور الكرام

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

حق خالد لازم يرجع، تفاصيل مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجي بالشرقية

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

منوعات

المزيد

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

المزيد
الجريدة الرسمية