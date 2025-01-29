الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يبحث الاستعداد لرمضان مع أصحاب المراكز التجارية

رئيس مدينة الإبراهيمية
رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يبحث الاستعداد لرمضان

عقد يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية  اجتماعا مع أصحاب المراكز التجارية ومحلات عرض منتجات السلع الغذائية وذلك من أجل الإستعداد والتجهيز لإقامة معارض أهلًا رمضان وبحضور نائبيه ومدير إدارة التموين 

رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يتابع تمهيد وتسوية الطرق

عروضا خاصة لشهر رمضان 

وتضم هذه المحلات عروضًا خاصة لمنتجات شهر رمضان المبارك متمثلة فى اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاي والجبن والصلصة والخل والملح.

معارض أهلا رمضان بالابراهيمية 

وأوضح رئيس المركز أن جميع معارض أهلا رمضان التي ستقام بالإبراهيمية، تتيح كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع استمرار فتح منافذ جديدة ومعارض في مختلف أنحاء المركز. 

جانب من اجتماع اصحاب الهيابر -فيتو
جانب من اجتماع أصحاب الهيابر -فيتو

بشأن ضرورة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية قام  راشد  بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة الأعمال التي تتم من إحلال وتجديد لمبني المجزر ، حيث تابع ما تم من أعمال  إنشاء وتشطيب المبنى الإداري لمجزر الإبراهيمية المقام على مساحة ١٧٥ متر مربع مضيفا ان تكلفته  تقدر بمبلغ ٢ مليون جنيه وسوف يتم استكمال الأعمال ببناء قواعد صالة الذبح وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية للعام الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

كما قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك من خلال المركز التكنولوجي برئاسة المركز، حيث تابع رئيس المركز مع مدير المركز التكنولوجي برئاسة المركز حركة سير العمل داخل المركز من تلقي الطلبات الخاصة بالتصالح وكان برفقته  مدير مكتبه.

رئيس مدينة الإبراهيمية يتفقد جاهزية الحملة الميكانيكية بالشرقية

و ذلك وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض  مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حسب القانون الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وتم مناقشة كافة الملفات المتعلقة والخاصة بملف التصالح  والإنتهاء من شهادات البيانات.

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يسرى راشد رئيس مركز الابراهيمية مدينة الإبراهيمية اصحاب الهيابر ومحلات عرض المنتجات الاستعداد والتجهيز منتجات السلع الغذائية لاقامة معارض اهلا رمضان بمحافظة الشرقية

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