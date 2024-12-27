رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يتابع حملة النظافة والتجميل وتركيب أعمدة الإنارة

أكد يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية أنه قام بمتابعة أعمال حملة النظافة داخل نطاق المدينة، وقد شملت الحملة رفع كفاءة المداخل الرئيسية للمدينة ورفع كفاءة الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية.

توجيهات المحافظ

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمراكز والمدن والأحياء والاهتمام بالمواطن وتوفير بيئة نظيفة ومريحة تساعدهم على العيش الامن

متابعة أعمال منظومة النظافة

كما تابع مع نائبيه والعاملين بقسم تحسين البيئة في أعمال منظومة النظافة، حيث واصل أفراد قسم تحسين البيئة برفع تراكمات القمامة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفة ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية.

الخطة الاستثمارية 24-25

كما تابع محسن قنديل رئيس الوحدة المحلية بمباشر ورئيس قسم الإنارة برئاسة المركز والفريق المعاون له للقيام أعمال زرع عدد ٦ أعمدة إنارة على طريق مباشر السدس المتفرع من طريق الإبراهيمية ديرب نجم وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ وبحضور مقاول تنفيذ العملية من الشركة المصرية وذلك سعيًا لتقديم كافة الخدمات وتوفير الأمان والسلامة للمواطنين.

إصلاح كشافات الانارة امام الكنيسة ومدخل كفر عوض الله

كما تابع رئيس قسم الإنارة برئاسة المركز والفريق المعاون له القيام بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العمومية وإصلاح كشافات الإنارة بمدخل كفر عوض سليمان وامام الكنيسة التابع للوحدة المحلية بكفور نجم وذلك سعيًا لتقديم كافة الخدمات وتوفير الأمان والسلامة.

متابعة سير العمل بجميع أقسام الوحدة

وقام أحمد إبراهيم عطية رئيس الوحدة المحلية بكفور نجم بمتابعة سير العمل بجميع أقسام الوحدة و توجه بعد ذلك لزيارة مدرسة الشهيد محمد محمود بهنساوي الابتدائية، ثم اختتم جولته بزيارة مدرسة التمريض ووحدة طب الأسرة بكفور نجم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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