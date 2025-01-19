الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

رئيس مدينة الإبراهيمية بالشرقية يتابع تمهيد وتسوية الطرق

رفع  إشغالات
رفع  إشغالات

قام يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية بمتابعة رفع كفاءة الطرق والشوارع بنطاق قري مركز ومدينة الإبراهيمية حيث قام وبرفقته نائب رئيس المركز للوحدات المحلية ورئيس الوحدة المحلية بقرية مباشر  وأفراد الحملة الميكانيكية بأعمال تمهيد وتسوية طريق مدخل قرية شرقية مباشر.

رئيس مدينة الإبراهيمية يتفقد جاهزية الحملة الميكانيكية بالشرقية

استمرار أعمال تمهيد وتسوية كافة الطرق

 وجاء ذلك حتى مدخل قرية الطواحين وتم أيضًا القيام بتمهيد طريق قرية السدس حتى عزبة العهد وطريق ترعة القفطانية الذي يربط بين قرية السدس وقرية مباشر  وذلك للتيسير على المواطنين فى حركة السير مؤكدا  على إستمرار أعمال تمهيد وتسوية كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المركز بشكل منتظم لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

حملة رفع إشغالات موسعة 

كما كلف رئيس المركز نائب رئيس المركز للوحدات المحلية القروية ومدير قسم الإشغالات القيام بحملة رفع  إشغالات موسعة لرفع الإشغالات من كافة الشوارع الرئيسية بالمدينة 

الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية 

وقال راشد ان على رأس تلك الشوارع  شارع بورسعيد وعدد من الشوارع الفرعية وتم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة إزالة الإشغالات وعدم القيام بإشغال الطريق العام واستغلاله في عرض المنتجات التي تؤدي إلى عرقلة حركة المرور وتم التأكيد على تكثيف حملات الإشغالات حفاظا على مستوى الإنضباط بالشارع وحفاظًا على السيولة المرورية

نشاط مكثف لرئيس مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية

المهندس حازم الأشموني 

جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية التي أعطاها لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تمهيد وتسوية الطرق المتهالكة بنطاق المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية ورفع كفاءتها لتيسير حركة المارة. 

 

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يسرى راشد رئيس مركز الابراهيمية محافظة الشرقية رفع كفاءة الطرق قرى ومركز ومدينة الابراهيمية نائب رئيس المركز للوحدات المحلية

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