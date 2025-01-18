السبت 18 يناير 2025
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محافظات

رئيس مدينة الإبراهيمية يتفقد جاهزية الحملة الميكانيكية بالشرقية

نشاط مبكر لرئيس مدينة
نشاط مبكر لرئيس مدينة الابراهيمية محافظة الشرقية

قام  يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية  بمحافظة الشرقية اليوم السبت بزيارة لمقر الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركزحيث تابع رئيس المركز مع مدير الحملة الميكانيكية الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها 

نشاط مكثف لرئيس مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية

وكذلك تم التأكد من الصيانة الدورية للسيارات الموجودة بالحملة وكذلك متابعة أعمال الصيانة للمعدات الثقيلة وذلك لترشيد الإنفاق وتعظيم الإستفادة منها، وأكد رئيس المركز على العاملين بالصيانة الدورية للمعدات لضمان إستمرارها والعمل بها لأكبر فترة ممكنة وذلك سعيًا لتحقيق مستوى خدمة متميزة.

اعمال منظومة النظافة 

كما تابع بنفسه أعمال منظومة النظافة داخل نطاق المدينة مع  محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشؤون البيئة والمدينة والعاملين بقسم تحسين البيئة أعمال منظومة النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة حيث تم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية

نقل المخلفات المحيطة الى النقطة الوسيطة بعزبة التل 

 وتم رفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة، وتم ذلك بمجهود كبير من عمال تحسين البيئة وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم نقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل، سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية

رفع تراكمات القمامة 

وقام رئيس المركز بنكليف محسن قنديل رئيس الوحدة المحلية بقرية مباشر بقيادة فريق العمل المعاون له برفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية بأماكن متفرقه داخل نطاق الوحدة كما قامت شادية مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالحلوات بمتابعة العمل مع قسم تحسين البيئة من رفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الحلوات ومن على الطريق الدائري. 

الوحدة المحلية بكفور نجم 

وكما قام أحمد إبراهيم عطية رئيس الوحدة المحلية بقرية كفور نجم برفع تراكمات القمامة من نقاط التجمع بنطاق قرية كفور نجم  بواسطة عمال تحسين البيئة وذلك سعيًا من الأجهزة التنفيذية لتقديم الخدمات بأفضل مستوى للمواطنين

وكيل تعليم الشرقية يتابع سير الامتحانات بإدارة الإبراهيمية

توجيهات محافظ الشرقية 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعات الميدانية بمختلف القطاعات للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري للقرى. 

 

 

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