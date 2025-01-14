نشاط مكثف لرئيس مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية

قام اليوم يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية، بتكليف محسن قنديل رئيس الوحدة المحلية بقرية مباشر وسكرتير الوحدة للقيام بمتابعة أعمال ملفات التصالح بالمركز التكنولوجي.

متابعة ملفات التصالح

كما قام أحمد إبراهيم عطية رئيس الوحدة المحلية بكفور نجم بمتابعة العمل بالقسم الهندسي ومتابعة ملفات التصالح بالمركز التكنولوجي، وكما قام بالمرور على الأراضي الزراعية وذلك للتصدي لحالات التعدي على الرقعة الزراعية.

متابعة سير العمل بالحلوات

قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية صباح اليوم بزيارة إلى الوحدة المحلية بالحلوات، وذلك لمتابعة سير العمل بالوحدة وكان في استقباله شادية مصطفى رئيس الوحدة المحلية بالحلوات.

اللقاء بالعاملين بالوحدات

راشد التقى بالعاملين داخل الوحدة المحلية وفتح باب المناقشة حول عدة ملفات هامة من أهمها ملف التصالح وتعزيز الإيرادات وتحسين البيئة والمركز التكنولوجي.

متابعة الوضع الحالى للمعدات

كما قام راشد بزيارة لمقر الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركز وكان بصحبته محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة.حيث تابع مع مدير الحملة الميكانيكية الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها وكذا التأكد من الصيانة الدورية للسيارات الموجودة بالحملة، وكذلك متابعة أعمال الصيانة للمعدات الثقيلة وأعمال الدهانات لها وذلك لترشيد الإنفاق وتعظيم الإستفادة منها مؤكدا على العاملين بضرورة الصيانة الدورية للمعدات لضمان إستمرارها والعمل بها لأكبر فترة ممكنة وذلك سعيًا لتحقيق مستوى خدمة متميزة.

تنفيذ تعليمات المحافظ

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعات الميدانية بمختلف القطاعات للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري للقرى.

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