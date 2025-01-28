الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار الرياضة اليوم: بيراميدز يصعد أزمة جراديشار لـ فيفا.. الزمالك يفتح النار على لجنة الحكام واتحاد الكرة في بيان رسمي.. وتطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

جراديشار
جراديشار

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

بيراميدز يرفض رد اتحاد الكرة ويصعد أزمة جراديشار لـ فيفا

جراديشار، رفض مسئولو نادي بيراميدز رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة إشراك اللاعب السوليفيني نيجك جراديشار والذي أوضح فيه أن إجراءات قيد اللاعب محليًا صحيحة.

الزمالك يفتح النار على لجنة الحكام واتحاد الكرة في بيان ناري ويحدد 3 طلبات عاجلة

أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا اعتراضا على أداء التحكيم في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

راتب وعرض لا يصدق، اهتمام سعودي جديد بضم فينيسيوس جونيور

يجهز الدوري السعودي عرضا جديدا للحصول على توقيع الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راتب ميشالاك يثير أزمة في الزمالك

تسبب اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة بالقلعة البيضاء بسبب راتبه المرتفع.

رسميا، نيمار يترك الهلال السعودي ويعود إلى سانتوس البرازيلي

أعلن مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مساء اليوم الثلاثاء.

بسبب عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي يعرض نفسه على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن أحد أبرز اللاعبين في صفوف مانشستر سيتي عرض خدماته على برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

بسبب جراديشار، بيراميدز يطالب بنقاط مباراة الأهلي

تقدم نادي بيراميدز بشكوى لرابطة الأندية المحترفة بسبب مشاركة المهاجم السلوفيني جراديشار لاعب النادي الاهلي والمنضم حديثا لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بمباراة الفريقين بالدوري المصري.

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن المحادثات لتجديد عقد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، وصلت لطريق مسدود خلال الساعات الماضية.

 

سموحة يحقق فوزا غاليا أمام زد 2-1 في الدوري الممتاز

حقق فريق سموحة فوزا غاليا أمام ضيفه فريق زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، بختام لقاءات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

غياب محمد صلاح، سلوت يعلن قائمة ليفربول لمواجهة أيندهوفن

دوري أبطال أوروبا، أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لـ ليفربول، قائمة فريقه لمواجهة نظيره أيندهوفن على ملعب فيلبس أرينا في هولندا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدورى لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد حكم الـ VAR محمود عاشور لاتحاد الكرة

مباراة الأهلي وبيراميدز، أحالت رابطة الأندية المحترفة، الشكوى المقدمة من الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة بنادي بيراميدز، ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام الأهلي، ونجله، إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام للتحقيق فيما ورد فيها.

 

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