بيراميدز يرفض رد اتحاد الكرة ويصعد أزمة جراديشار لـ فيفا

جراديشار، رفض مسئولو نادي بيراميدز رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة إشراك اللاعب السوليفيني نيجك جراديشار والذي أوضح فيه أن إجراءات قيد اللاعب محليًا صحيحة.

وقرر مسئولو نادي بيراميدز تصعيد أزمة مشاركة مهاجم النادي السلوفيني نيجك جراديشار في مباراة فريقه أمام الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمطالبة بنقاط المباراة الثلاث.

اتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة جراديشار

وكان اتحاد الكرة أوضح في تصريح عبر المركز الإعلامي أن شكوى بيراميدز التي أرسلها اليوم إلى الاتحاد موجهة في الأساس إلى لجنة الانضباط في الفيفا، وبالتالي لابد من انتظار رد الفيفا.



اتحاد الكرة يرد على مشاركة جراديشار أمام بيراميدز

رد اتحاد الكرة على خطاب نادي بيراميدز بشأن الموقف القانوني لمشاركة مهاجم الأهلي الجديد نيجك جراديشار في مباراة بيراميدز التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أزمة جراديشار، فيتو

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن جراديشار

وجاء رد اتحاد الكرة ليحسم الجدل بشأن أحقية بيراميدز في الحصول على نقاط المباراة الثلاث، بداعي أن مشاركة المهاجم السلوفيني في المباراة شابه عوار قانوني، مؤكدا أن إجراءات قيد اللاعب محليًا صحيحة.

وجاء في بيان اتحاد الكرة الآتي:

يوم الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥: وصلت اتحاد الكرة بطاقة جارديشار لاعب الأهلي الدولية.

صباح الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥: قام مسئولو الأهلي بدفع الرسوم والنسبة المقررة في عقد اللاعب في اتحاد الكرة.

ظهر الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥: تم تسليم مسئولي الأهلي الكارنيه الخاص باللاعب.

ومن ثم مشاركة اللاعب أمام بيراميدز صحيحة.

أزمة جراديشار بمباراة الأهلي وبيراميدز

وجاءت شكوى بيراميدز بسبب مشاركة جراديشار السلوفيني بالمباراة وكيفية مشاركته وإصدار كارنيه رسمي له للمشاركة في المباريات رغم أنه كان مسجلا على سيستم tms حتي بعد المباراة على ذمة ناديه السابق وليس على ذمة النادي الأهلي.

واستفسر بيراميدز هل تم تسجيل اللاعب قبل وصول البطاقة الدولية لأنه في هذه الحالة ستكون نقاط المباراة لصالح بيراميدز.

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن نادي الزمالك أصدر اليوم بيانا موجها إلى اتحاد الكرة يتضرر فيها من المستوى المتدني للتحكيم

وقال الزمالك في بيانه: إن مجلس إدارة نادي الزمالك تابع الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها بعض مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، والتي أثرت بشكل مباشر على نتائج تلك المباريات، تؤكد استمرار المستوى المتدني لمنظومة التحكيم منذ بداية الموسم.

وتابع البيان: إن مجلس إدارة نادي الزمالك كان يعتقد أن صوت الحق والعدل هو الذي يُحترم وليس التلويح بالتهديد والاستقواء ولكن للأسف وفي الآونة الأخيرة ومنذ بداية الموسم الكروي الحالي ونحن نرى أشياءً ليس لها علاقة بالعدل ولا الحق، وهو ما تسبب في حالة من الغضب العارم لدى جماهير القلعة البيضاء خاصة في ظل حالة اللامبالاة والتجاهل التام لتلك الأخطاء من جانب المسؤولين عن كرة القدم المصرية.

ويذكر مجلس إدارة نادي الزمالك المسؤولين عن كرة القدم في مصر بالتعهدات التي أعلنوها قبل انطلاق الموسم الجاري، وإخطارهم بوجود أزمة حقيقية في التحكيم منذ بداية الموسم، وطالبت العديد من الأندية وعلى رأسها الزمالك بسرعة حلها، خاصة أن ما يحدث من تكرار للأخطاء يؤكد عدم متابعة المسؤولين عن المسابقات للمباريات.

وتم الاتفاق بحضور جميع أندية الدوري ورئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية على إسناد رئاسة لجنة الحكام لخبير أجنبي، وهذا لم يحدث حتى الآن دون سبب واضح، وهو ما يثير مخاوف نادي الزمالك بأن ما يحدث من أخطاء فجة أمر مقصود لإبعاد نادي الزمالك عن المنافسة.

⁃ الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الدوري الممتاز رأت العديد من الأندية أنها متعمدة لصالح نادي واحد حصل على العديد من النقاط غير المستحقة نتيجة لتلك الأخطاء التي يرتكبها الحكام دون خوف ولا خشية من محاسبة، وهو ما يقتل المنافسة العادلة بين جميع الأندية المشاركة في المسابقة، وبالطبع يقلل من قيمة المسابقة الأكبر والأقدم في المنطقة.

⁃ لا يخفى على أحد أن دورينا- للأسف- سبقته دوريات أخرى عديدة أصبحت أكثر احترافية ومراعاة للعدالة حتى أصبحت مبارياتنا وما بها من أخطاء تحكيمية فادحة مثار سخرية كل الاستديوهات في البلاد المجاورة، ورغم تقديم العديد من الوعود بإقامة مسابقة عادلة والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، إلا أن الواقع يؤكد أن الأمور تسير إلى الأسوأ.

3 طلبات لـ الزمالك

لذلك يطالب نادي الزمالك بالآتي:

- سرعة التعاقد مع خبير أجنبي لقيادة التحكيم المصري لإنقاذ ما تبقى من الموسم.

- محاسبة الحكام المخطئين وإبعادهم عن المباريات في الفترة المقبلة.

- إعادة تقييم جميع الحكام المسئولين عن إدارة المباريات.

وأتم البيان: "نحن أكبر قلعة رياضية في مصر جماهيرنا بالملايين في كل مكان بالعالم، سوف يكون بياننا هذا هو الحد الفاصل بين الحق والظلم فإذ لم يلتزم الجميع بمفاهيم الحق فلنا موقف أخر ومعنا كل الشرفاء والمخلصين من جمهور الزمالك وجماهير الأندية الأخرى المتضررة من تلك المنظومة التي لا تراعي إلا ناديًا واحدًا فقط.

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