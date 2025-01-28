راتب ميشالاك يثير أزمة في الزمالك

تسبب اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة بالقلعة البيضاء بسبب راتبه المرتفع.

كونراد ميشالاك

وكان مسئولي نادي الزمالك، طلبوا من نظرائهم في أحد السعودي، قطع إعارة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك في ميركاتو يناير الجاري.

وانضم ميشالاك لصفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من أحد السعودي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الإدارة والجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، غير مقتنعين بالمستوى الذي قدمه اللاعب مع الفريق كما أنه خرج من حسابات المدرب السويسري ولذلك طلبوا من أحد قطع إعارته بعد 6 أشهر فقط.

ميشالاك يتسبب بأزمة في الزمالك بسبب راتبه

راتب ميشالاك الضخم والذي يصل لـ 700 ألف دولار في الموسم يعطل حتى الان رغبة الزمالك في قطع إعارة اللاعب في ظل تمسكه بقيمة راتبه كاملا.

وعلمت فيتو أن إدارة الزمالك تتفاوض مع اللاعب لأخذ جزء من مستحقاته والرحيل في يناير إلا أن اللاعب يريد الحصول على 700 ألف دولار نظرا لأن فسخ العقد من جاب القلعة البيضاء.

وعلمت فيتو أن ميشالاك حصل على 70 ألف دولار فقط منذ انطلاق الموسم، ويمر الزمالك بأزمة مالية طاحنة مما يعني صعوبة دفع مستحقاته كاملة ورحيله.

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