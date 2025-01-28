تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن المحادثات لتجديد عقد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، وصلت لطريق مسدود خلال الساعات الماضية.

محمد صلاح

محمد صلاح

وأضاف التقرير: مازال هناك أمل بأن يجدد محمد صلاح مع ليفربول ولكن بنسبة قليلة.

وأشار التقرير إلى أن الهلال السعودي أصبح أقرب للتعاقد مع صلاح خصوصًا، بعد إعلان الفريق السعودي فسخ تعاقده مع البرازيلي نيمار.

نيمار

ووضعت إدارة الرئيس فهد بن نافل الفرعون المصري على أولوية صفقات الانتقالات الصيفية ليكون بديلًا لنيمار.

نيمار

الهلال السعودي

وأكدت تقارير سعودية أن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات رسمية مع ممثلي صلاح من أجل انتقاله للفريق في الصيف.

ويسعى فريق العاصمة إلى إبرام صفقات قوية في الصيف المقبل، حيث سيخوض “الأزرق” منافسات كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل، حيث يتواجد ممثل المملكة في المجموعة الثامنة والأخيرة.





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