راتب وعرض لا يصدق، اهتمام سعودي جديد بضم فينيسيوس جونيور

يجهز الدوري السعودي عرضا جديدا للحصول على توقيع الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، لكنه ارتبط في الصيف الماضي بالرحيل، خصوصا عقب تعاقد الملكي مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

عرض وراتب خرافي من الدوري السعودي للتعاقد مع فينيسيوس جونيور

ووفقا لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني، تواصل السعودية العمل على التعاقد مع فينيسيوس جونيور من خلال تقديم عرض محسن ماليا للاعب ولنادي ريال مدريد.

وأشار البرنامج إلى أن العرض السعودي الجديد لضم فينيسيوس يتضمن حصول اللاعب على 300 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى منح ريال مدريد 400 مليون يورو للتخلي عن الجناح البرازيلي قبل نهاية عقده.

وجهة فينيسيوس في الدوري السعودي

وقال البرنامج الإسباني إن وجهة فينيسيوس في الدوري السعودي ستكون في الهلال، رغم أن اللاعب البرازيلي قد تلقى عرضا خلال الصيف الماضي من أهلي جدة.

وأضاف "الشيرنجيتو": "هناك نقاش في ريال مدريد أن الفريق يلعب بشكل أفضل بدون فينيسيوس.. كما أن أفضل نسخة من كيليان مبابي رأيناها عندما لم يكن اللاعب البرازيلي موجودا في الملعب".

واختتم البرنامج الإسباني: "هناك حديث عن سيناريو آخر محتمل بانتقال فينيسيوس إلى السعودية لمدة سنتين أو 3 سنوات من أجل الترويج لكأس العالم، ثم سيعود اللاعب البرازيلي مرة أخرى إلى أوروبا.. سيكون ذلك بمثابة إجازة مدفوعة بسخاء، حيث سيكسب بين 15 إلى 20 ضعف راتبه الحالي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.